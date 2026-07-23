Napoli'de savunma alarmı, Allegri transfer piyasasından yardım istiyor: oranlarda öne çıkan isimler Solet ve Romero

Arezzo’ya karşı hazırlık maçında alınan 3-1’lik yenilgi, Napoli’nin transfer dönemine dair alarm zillerini çaldı. Özellikle yenilen üç gol ve Alessandro Buongiorno’nun sakatlığı ışığında gözler savunmaya çevrildi. Massimiliano Allegri yönetimindeki geri hattı güçlendirmek için doğru profil, Udinese’den Oumar Solet olabilir; oyuncu artık ligimizin değerli isimlerinden biri. Bahis şirketlerinin de ilgisini çeken bir isim: Napoli’ye transferine Snai’de 6,00 oran veriliyor. Bu oran, daha önce Genoa ve Atalanta formalarıyla Serie A’da öne çıkan ve çok iyi bir Dünya Kupası geçiren Tottenhamlı Cristian Romero ile aynı seviyede. Ancak alternatif, Juventus gibi bir rakipten de gelebilir; burada Federico Gatti için ayrılık havası esiyor. Gatti, daha önce Allegri tarafından Continassa’daki yıllarında çalıştırılmıştı. Forma değişikliğine Betflag’de 1,75 oran veriliyor.