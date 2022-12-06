Napoli'de oynayan Eljif Elmas: "Arda Güler'i Mesut Özil'e benzetiyorum. Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum"

Sarı lacivertli kulübün şampiyon olmasını dileyen Makedon futbolcu, çifte sevinç yaşamak istiyor.

Serie A ekibiyle Antalya’da kampta bulunan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu gündeme dair açıklamalarda bulunurken Arda Güler'i de es geçmedi.

Fenerbahçe ve Napoli'nin bu sezon şampiyon olmasını istediğini belirten genç oyuncu, takım arkadaşlarının Türkiye'yi çok sevdiğinin de altını çiziyor.

Ne söylendi?

Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Elmas, “Bu dönemde iyi bir Napoli performansı sergiledik. İyi bir Şampiyonlar Ligi dönemi geçirdik.

"Aynı şekilde Serie A’da muhteşem bir performans gösterdik. 13 maç kazandık ve 2 beraberlik aldık.

"Şu an müthiş geçiyor, ama devam etmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi’nde daha da ileriye gitmek istiyoruz. Büyük hedeflerimiz var” dedi.

"Antalya müthiş"

23 yaşındaki futbolcu, arkadaşlarının Antalya'ya hayran kaldığını belirtirken bu durum onun için sürpriz değil.

“Önceden de Antalya’ya çok geliyordum. Ailemle, Makedon kulübümle ve Fenerbahçe ile geldim. Takım arkadaşlarım ilk kez geliyorlar.

"Otel müthiş ve sahalar çok iyi. Bütün oyuncular şaşkın durumda. Benim için normal, ama takım arkadaşlarım Türkiye’yi bilmiyor.

"Antalya müthiş. Kamp çalışmalarımız sürüyor. İnşallah böyle devam eder."

"Fiziksel gücü yüksek oyuncular var"

Elmas, İtalyanların neden Süper Lig'e yöneldiğini de şöyle açıkladı: “Süper Lig’de fizik gücü yüksek oyuncular var. Serie A’da da oynamak için fizik gücünün iyi olması lazım.

"Bu nedenle Türk oyuncuları tercih ediyorlar. Bu yüzden de daha çok defans oyuncuları transfer oluyor. Ben ve Hakan ağabey gibi teknik oyuncular da var.

"Fiziksel duruma baktıkları için Türk oyuncuları seçiyorlar ama teknik açıdan da iyi oyuncuları tercih ediyorlar."

"Arda Güler'i Mesut Özil'e benzetiyorum"

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’e de değinen Eljif, genç oyuncunun Mesut Özil'e benzediğini itiraf etti.

Elmas, “Arda’yı zaten izliyorum. Fenerbahçe’den arkadaşlarım var, hocalarımla konuşuyorum ve Arda’nın müthiş bir karakter olduğunu söylüyorlar.

"Stilini Mesut Özil’e benzetiyorum. Fiziksel olarak biraz daha güçlenmesi ona biraz daha yararlı olur. Sonra da onu inşallah Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplerde görürüz. Napoli’de de birlikte oynamak isterim, neden olmasın” dedi.

"Şampiyonluk istiyoruz"

Napoli ile şampiyonluk yaşamak istediğinin altını çizen Eljif Elmas şunları ekledi:

“4 senedir bu kulüpteyim. Bir kupa sevinci yaşadım. Benim için çok önemliydi. Bu sezon iyi gidiyoruz. Ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde en iyisini yapmak istiyoruz.

"Sonrasında taraftarlarımıza şampiyonluğu hediye edebiliriz diye düşünüyorum. Ayrıca milli takımda da birçok hedefim var. Avrupa Şampiyonası’nda oynadım.

"Ülkemle inşallah Dünya Kupası da oynarım. Bireysel olarak hedeflerimi de sonra konuşuruz."

"Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum"

Sarı-lacivertli taraftarları çok özlediğini vurgulayan Elmas, “Beni sevdikleri ve takip ettikleri için sağ olsunlar. Ben de onları çok seviyorum.

"Önce takıma ve oyunculara destek olsunlar. Hocalarına güvensinler. İnşallah bu sezon Fenerbahçe şampiyon olur.

"Hem Fenerbahçe, hem de Napoli’nin şampiyonluğu müthiş olur” diye konuştu.

Elmas, Türkiye'de yaşamak istediğini ve kariyerini burada bitirmek istediğini ifade ederek sözlerini noktaladı.