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Scott McTominay'in sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı belirsiz. Sözleşmesi 2028'de sona erecek İskoç orta saha oyuncusu, Napoli ile henüz anlaşmaya varamadı. Şu an için tarafların birlikte devam etmesini sağlayacak mali koşullar da oluşmuş değil. Corriere dello Sport'un bugün yazdığına göre Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna ile eski Manchester United oyuncusunun menajeri ve Manchester'da yaşayan Colin Murdock, dün Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçından birkaç saat önce, Napoli'nin Avrupa deplasmanında konakladığı Hyatt Regency otelinin barında İngiliz kahvesi içti. Karşılaşma, Hojlund ve Lang'ın golleriyle 2-2 sona erdi.

Bu gayriresmî görüşmede taraflar, mevcut durumu değerlendirdi ve şu anda tıkanmış olan görüşmelerde ilerleme ihtimali olup olmadığını anlamaya çalıştı. Tarafların tutumları yaz öncesine göre değişmedi: Napoli, 8 numaralı oyuncunun İtalya'daki kariyerini sürdürmesini istiyor; McTominay ise yıllık net 10 milyon euro ücret talep ediyor.

Aurelio De Laurentiis, şu an için bu talebi aşırı buluyor. McTominay'in Napoli'ye liderliği ve istatistikleriyle kattıkları tartışılmaz: Tüm kulvarlarda çıktığı 93 maçta 33 gol ve 10 asist kaydetti. Ancak 8 Aralık'ta 30 yaşına girecek ve kulüp çılgınca harcamalar yapmaya hazır değil. Özellikle de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma garantisi yokken. Napoli, dördüncü sıradaki Milan'ın dokuz puan gerisinde.

Bu, anlaşmaya varmak için mümkün olan her şeyin yapılmayacağı anlamına gelmiyor. De Laurentiis, menajerin ve oyuncunun tutumunu biliyor. Ancak McTominay'in Napoli'nin ruhu ve taraftarların gözdesi olduğunun da farkında. O, her şeyi yapabilen ve hâlâ söyleyecek de verecek de çok şeyi olan modern bir futbolcu.

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Henüz alarm vermenin zamanı değil. Kış uzun ve yeni temaslar olacak. McTominay için mali koşullar kuşkusuz önemli, ancak sportif proje de bir o kadar önemli. Kupalar kazanmak için oynamaya devam etmek istiyor; hedefleri her zamanki gibi yüksek. Napoli şehrine ilişkin ise hiçbir tereddüdü yok. Takım arkadaşı De Bruyne'ün aksine, şehri ikinci evi olarak görüyor. Bu da sözleşmesini uzatma kararında bir etken olabilir.

Gelecek maçlar SAS Serie A 09:00 NAP

Taraflar anlaşamazsa sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala, yazın satılması öncelik hâline gelecek. McTominay'le ilgilenen birçok takım var. İngiliz basınına göre bunlar arasında Milan ve Juventus da bulunuyor. Lancasterlı orta saha oyuncusunun mevcut maaşı yıllık yaklaşık 3 milyon euro net.