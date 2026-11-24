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Giovanni Manna, Napoli'nin sportif direktörü olarak bu sabah McTominay'in menajeri Colin Murdock'la Napoli kafilesinin konakladığı otelin lobisindeki barda bir araya geldi. Görüşme Manchester'da gerçekleşti. Bunu Gianluca Di Marzio aktardı. Di Marzio'ya göre görüşme, 1996 doğumlu İskoç orta saha oyuncusunun sözleşmesini uzatacak bir anlaşmaya varmak için temasların sürdüğünün işareti. McTominay'in Napoli ile sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Napoli, McTominay'i takımda tutmak için görüşmeleri hızlandırmaya çalışıyor. Bu amaçla Manna, orta saha oyuncusunun Murdock Sports Group'tan menajeri Colin Murdock'la bugün Manchester'da bir araya geldi. Görüşme, Napoli kafilesinin bu akşam Manchester City ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci hafta maçı öncesinde konakladığı Hyatt Regency otelinde yapıldı.

Sözleşme yenileme, Napoli için öncelik taşıyor. Kulüp, uzun süre daha McTominay'e güvenmek istiyor. 2024 yazında gelen İskoç oyuncu, Antonio Conte yönetiminde Napoli formasıyla bir Serie A şampiyonluğu ve bir İtalya Süper Kupası kazandı. Sözleşmesi 2028'de sona erecek oyuncunun yıllık net maaşı yaklaşık 4 milyon euro.

McTominay'e talip olan başka kulüpler de var. İtalya'da Milan İskoç oyuncuyu düşünüyor. Yurt dışında ise Chelsea, Bayern Münih ve Real Madrid ilgi gösteriyor.

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1996 doğumlu McTominay, 2024 yaz transfer döneminde Manchester United'dan 30,5 milyon euro karşılığında geldi. O tarihten bu yana Napoli formasıyla 92 maça çıkıp 33 gol attı, 10 asist yaptı. Ayrıca bir Serie A şampiyonluğu ve bir İtalya Süper Kupası kazandı.