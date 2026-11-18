Massimiliano Allegri, Napoli'nin kış transfer dönemi için kritik bir sınav veriyor.

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Corriere dello Sport gazetesine göre başkan Aurelio De Laurentiis'in kulübünün gelecek transfer döneminde yapacağı yatırımlar, İtalya ikincisi takımın alacağı sonuçlara da bağlı. Torino, Sassuolo ve Lecce'ye karşı oynanacak üç Serie A maçından bir an önce 9 puan alınması, Şampiyonlar Ligi'nde Brugge karşısında da ses getirecek bir sonuç elde edilmesi gerekiyor. İtalya Kupası'ndaki Fiorentina mücadelesi de göz ardı edilmiyor.

Hücumu güçlendirmek için ilk hedef Sebastiano Esposito. Ancak Sassuolo'nun önce, kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncunun bonservisini Cagliari'ye 10 milyon avro ödeyerek alması gerekecek.

Aynı hücum hattında İtalyan santrfor Lorenzo Lucca ile Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ın takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. Lang'a ilişkin, lig lideri Lazio'nun kendisiyle ilgilendiği iddiaları ise yalanlanıyor.

Ayrıca Napoli, Chelsea'nin İngiliz oyuncusu Jamie Bynoe-Gittens için Roma'yla yarışıyor. 2004 doğumlu oyuncu daha önce Borussia Dortmund'da forma giymişti.

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Roma için Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Endrick bir hayal olmaya devam ederken alternatif seçenek, Stuttgart'ın Alman oyuncusu Jamie Leweling.

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Napoli'ye dönersek orta saha için Paris FC'nin Fildişi Sahilli genç oyuncusu Patrick Zabi beğeniliyor. Zabi, 2006 doğumlu.

Bugün iki milli futbolcunun Castel Volturno'ya gelmesi bekleniyor: Planlanandan bir gün erken gelecek Uruguaylı Mathias Olivera ve Belçikalı Kevin De Bruyne. PSV Eindhoven'ın radarındaki De Bruyne, Allegri'den bir gün daha izin istedi ve bu izni aldı.

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Son olarak aynı Corriere dello Sport, Castel Volturno'daki tesislerde Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın, Coritiba kalecisi Pedro Morisco'nun menajeri Decio Berman'la görüştüğünü yazdı. 2004 doğumlu Morisco, milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti tarafından kadroya çağrılmıştı. Bu, geleceğe dönük değerlendirilmesi gereken yeni bir oyuncu profili, henüz bir fikir.

Alex Meret'in sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. Her zaman sözleşme yenilemeye açık olduğunu söylese de yenileme gerçekleşmezse ocak ayından itibaren dikkat çeken bir serbest oyuncu statüsü kazanacak.

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Sırp Vanja Milinkovic-Savic'in sözleşmesi ise 2029'a kadar sürüyor.

Manna, geçen yaz da PSV Eindhoven'ın Çek kalecisi Matej Kovar'ı radarına almıştı. Kovar, 2000 doğumlu.