Napoli'de gerilim, Massimiliano Allegri'nin maç öncesi basın toplantısının aniden iptal edilmesinin ardından kopma noktasına ulaştı. Bu karar, teknik direktörün Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki geleceğine ilişkin soru işaretlerini yeniden artırdı.

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Napoli'de son dakika gerilimi

Napoli'deki endişe verici hava, kulübün Allegri'nin planlanan basın toplantısını başlamasına yalnızca on dakika kala iptal etmesiyle kaosa dönüştü. Ani iptal haberi şaşkınlık içindeki basın mensuplarına duyurulduğunda gazeteciler çoktan toplanmış, kamera ekipleri de basın toplantısı için tüm hazırlıklarını tamamlamıştı.

Bu beklenmedik karar, Allegri'nin görevdeki geleceğine ilişkin söylentileri önemli ölçüde artırdı. Sky Sport Italia'ya göre toplantının iptal edilmesi talimatı doğrudan Başkan Aurelio De Laurentiis'ten geldi.

Kritik Lazio maçı öncesi kriz kampı başladı

Kulüpte düzeni yeniden sağlamak amacıyla A takım kadrosunun tamamı Castel Volturno tesislerinde kampa alındı. Takımın pazar sabahı Lazio ile oynayacağı maç öncesinde çözüm bulmaya çalıştığı bu dış dünyaya kapalı kamp cuma günü başladı.

Bu karşılaşma, Serie A'da Juventus'a yenilen ve ardından Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto deplasmanında 4-1'lik ağır bir mağlubiyet alan Napoli için olabilecek en kötü zamanda geliyor.

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Soyunma odasında karşılıklı suçlamalar

Porto deplasmanı, kadro içinde artan sürtüşmeyi gözler önüne serdi. Matteo Politano'nun form düşüşlerinin sorumluluğunu “yalnızca İtalyanların” üstlendiğine dair üstü kapalı sözlerine, Kevin De Bruyne ile Lorenzo Lucca arasında sahada yaşanan hararetli tartışma eşlik etti.

Allegri, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edememesinin ardından geçen sezonun sonunda Milan tarafından görevden alınmıştı. Ancak haziran ayında Antonio Conte'nin yerine Napoli ile üç yıllık sözleşme imzalayarak kısa sürede teknik direktörlüğe döndü.

Zor günler geçiren Napoli'nin rakibi güçlü lider Lazio

Napoli kötü bir dönemden geçiyor ve Serie A puan tablosunda yalnızca 14 puanla 10. sırada bulunuyor. Napoli'nin durumunu daha da zorlaştıran ise şu ana kadar ligin en iyi performansını sergileyen takımıyla karşılaşacak olması. Lider Lazio, dokuz galibiyet ve yalnızca bir beraberlikle 28 puana ulaştı.