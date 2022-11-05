Güney Koreli savunmacı son dönemde İtalya'da oldukça yaygın olan futbolcu soygunlarının son halkası oldu.

Yaz transfer döneminde serbest kalma bedelinin ödenmesiyle birlikte Fenerbahçe'den ayrılan ve İtalya'nın Napoli takıma transfer olan Kim Min-Jae, Cuma günü büyük bir şok yaşadı.

İtalyan basınından La Repubblica gazetesine göre Güney Koreli futbolcunun eşini hedef alan hırsızlar, Kim Min-Jae'nin eşinin otomobilini çalarak oyuncuya ve ailesine büyük bir zarar verdi.

Habere göre çiftin Posillipo'daki evlerinin yakınında bulunan FIAT 500 model otomobilin park edildikten birkaç saat sonra çalındığı ifade edildi.

Hırsızlar Napoli'ye dadandı

Kim Min-Jae böylece hırsızların birkaç gün içersinde hedef aldığı ikinci Napoli futbolcusu oldu. Kim Min-Jae'nin takım arkadaşı Khvicha Kvaratskhelia da hafta başında otomobilini çaldırmış ancak İtalyan polisi çalınan otomobili kısa bir süre içerisinde bularak, iade etmişti.

Bu sezon sergilediği performansla Avrupa'nın birinci sınıf takımlarına göz kırpan Kim Min-Jae, takımının Serie A'da zirvede yer almasında ve Şampiyonlar Ligi gruplarını lider tamamlamasında büyük bir rol oynamıştı.

Geçtiğimiz hafta İtalyan basınına verdiği röportajda Napoli'de yaşamayı sevdiğini belirten Kim Min-Jae, uzun yıllar boyunca İtalya'da oynamak istediğini söylemişti.