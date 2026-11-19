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Kevin De Bruyne'nin geleceği Napoli'den uzakta olabilir; üstelik ayrılık önümüzdeki ocak transfer döneminde gerçekleşebilir. Milli takım arasındaki oyuncunun ve eşinin açıklamaları, taraftarların tepkileri ve Hollanda kulübünden Napoli'ye gelen ilk teklifin ardından PSV Eindhoven'a olası transferine ilişkin söylentiler yoğunlaştı.

Napoli, ilk teklifi şimdilik geri çevirdi ancak Aurelio De Laurentiis kapıyı kapatmadı; aksine karşılık olarak bir bedel belirledi. Belçikalı orta saha oyuncusunun ocakta ayrılmasına izin vermek ve maaşıyla bonuslarından tasarruf etmek için sonuçta karşılanabilir bir bedel istedi. Bu da şimdiye dek yalnızca ihtimal olarak görülen bir senaryonun önünü açabilir.

DE BRUYNE VE EŞİNİN SÖZLERİ - Oyuncunun Napoli'deki yaşamından duyduğu memnuniyetsizliğin ilk dışa vurumu, eşi Michelle Lacroix'nın Belçika dergisi NINA'ya yaptığı açıklamalar oldu. Model, röportajda ailesinin Napoli'deki günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları anlattı ve kendisinin de De Bruyne'nin de Belçika'ya dönüp orada yaşamak istediğini söyledi: "Orada yaşayacağımızı birbirimize giderek daha sık söylüyoruz. Ne kadar erken olursa o kadar iyi. Kevin mutlu değil."

Bu sözler internette hızla yayıldı. Ardından Belçika Milli Takımı kampındaki De Bruyne de konuştu. Geleceği ve PSV hakkındaki söylentiler sorulan eski Manchester City oyuncusu şu yanıtı verdi: "Ocakta PSV'ye gitmek mi? Uyandığımda birçok kişinin benimle iletişime geçtiğini gördüm. Ama şu anda buradayım ve işimi yapıyorum. Geleceğe gelince, göreceğiz".

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ŞEHİRLE ARASINDAKİ KOPUŞ - Eşinin sözleri, Napoli taraftarlarının sert tepkisine yol açtı. Taraftarlar, özellikle sosyal medyada, radyo ve televizyon programlarında Belçikalı oyuncunun eşine ve ailesine yönelik eleştirilerini açıkça dile getirdi.



Bu zorlu ortamda Massimiliano Allegri de De Bruyne'ye iki gün fazladan izin vermeyi kararlaştırdı. Resmî gerekçe, oyuncunun Belçika Milli Takımı'ndaki görevlerinin ardından dinlenip enerji toplamasıydı. Bu karar da Napoli için sezonun son derece hassas bir dönemine denk geldiği gerekçesiyle eleştirildi.

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SÖZLEŞME DURUMU - De Bruyne'nin Napoli ile sözleşmesinin resmî olarak sezon sonuna, daha açık ifadeyle 30 Haziran 2027'ye kadar sürdüğünü hatırlatmak gerekiyor. Kulübün ayrıca anlaşmayı bir sezon daha, 30 Haziran 2028'e kadar uzatmak için tek taraflı opsiyonu bulunuyor. Kulüp şu an bu opsiyonu kullanmayı düşünmüyor.

Kulüp içinde geleceğine ilişkin değerlendirmelerde en ağır basan konu, bonuslar hariç yıllık net 6 milyon euro, yaklaşık brüt 11 milyon euro tutarındaki yüksek maaşı. Bu, kulüp için en büyük maliyet kalemi. Sezon sonuna kadar ödenmesi gereken net tutar 3 milyon euronun biraz altında (yaklaşık brüt 5 milyon euro). Buna, imza bonusunun brüt 2,5 milyon euroluk son taksiti de ekleniyor. Toplam 7,5 milyon euro.

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PSV'NİN İLK TEKLİFİ - Bu tablo karşısında, belirtildiği gibi, PSV Eindhoven devreye girdi. Önümüzdeki ocak ayında transferin mümkün olup olmadığını öğrenmek için Napoli ile görüşmelere başlayan kulüp, ilk teklifini de sundu.

Eindhoven, De Bruyne ailesinin evinin bulunduğu ve yeniden yaşamak istediği Belçika'nın Limburg bölgesine çok yakın. Bu nedenle, eşinin anlattığı ailevi koşullar açısından oyuncunun tercih ettiği adres burası. Hollanda kulübü ilk olarak 2 milyon euro teklif etti (AYRINTILARI BURADAN OKUYUN), ancak Napoli teklifi reddetti.

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DE LAURENTIIS BEDELİ BELİRLEDİ - İlk teklifin reddedilmesi, kapının tamamen kapandığı anlamına gelmiyor. Gazzetta dello Sport'un haberine göre Napoli ve Aurelio De Laurentiis, erken bir ayrılığı değerlendirmek için gereken bedeli 7 milyon euro olarak belirledi.

Bu bedel, kulübün şimdiye kadar yaptığı yatırımın karşılığını almasını ve oyuncudan küçük bir kâr elde etmesini sağlayacak. Aynı zamanda sportif direktör Manna'ya, kış transfer döneminde Massimiliano Allegri'nin kadrosuna katılacak takviyeleri aramak için az da olsa hareket alanı bırakacak. Bu takviyelerin muhtemelen 23 yaş altı ve kiralık oyuncular olması bekleniyor. PSV doğru teklifi sunacak mı? Yoksa bu transfer hikâyesi uzun süre devam mı edecek?

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Bu arada son bilgi doğrudan Matteo Moretto'dan geldi: De Bruyne, Hollanda'ya gitmeye sıcak bakıyor ve PSV'ye şimdiden evet dedi.