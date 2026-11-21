Reklam

Napoli için kötü haber: Antonio Vergara maçın başında sakatlanarak oyundan çıktı.

Teknik direktör Massimiliano Allegri'nin santrfor Rasmus Hojlund'un arkasında ilk 11'de görevlendirdiği hücuma dönük orta saha oyuncusu, maçın henüz 10. dakikasında sakatlandı. Napoli, Serie A'nın 12. haftasında Torino'yu konuk ediyordu.

Scott McTominay'in pasıyla şut fırsatı bulan Matteo Politano'nun vuruşunu Brezilyalı kaleci Lucas Perri'nin çeldiği pozisyonda Vergara, sol bacağını tutarak ceza sahasında yere yığıldı.

Ardından gözyaşlarını gizlemeye çalışarak yüzünü formasıyla kapattı ve sahayı terk etmek zorunda kaldı. Yerine Allegri, 13. dakikada Belçika millî takım oyuncusu Kevin De Bruyne'ü yedek kulübesinden oyuna aldı.

Reklam Reklam

Vergara, sol bacağındaki fleksör kas sakatlığının tam boyutunun belirlenmesi için tetkiklerden geçecek.

2003 doğumlu İtalyan millî futbolcu, ekim başında yaşadığı baldır sakatlığının ardından bu sezon ikinci kez sahalardan uzak kalacak. Önceki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 20 gün forma giyememiş; Serie A'da Frosinone ve Venezia, Şampiyonlar Ligi'nde ise Villarreal ve Bodo/Glimt karşısındaki dört maçı kaçırmıştı.

İlk yarının sonlarına doğru diğer tarafta Torino da Cezayirli kanat oyuncusu Rafik Belghali'yi sakatlık nedeniyle kaybetti. Belghali'nin yerine 40. dakikada Faslı Zakaria Aboukhlal oyuna girdi. Aboukhlal'ı yedek kulübesinden oyuna alan isim Torino Teknik Direktörü Ignazio Abate'ydi.