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Napoli için kötü haber: Antonio Vergara sakatlanarak erkenden oyundan çıktı.

Teknik direktör Massimiliano Allegri'nin santrfor Rasmus Hojlund'un arkasında ilk 11'de görevlendirdiği hücuma dönük orta saha oyuncusu, Serie A'nın 12. haftasında Torino'ya karşı oynanan iç saha maçında henüz 10 dakika geride kalmışken sakatlandı.

Scott McTominay'in pasıyla pozisyona giren Matteo Politano'nun şutunu Brezilyalı kaleci Lucas Perri'nin çıkardığı pozisyonda Vergara, sol bacağını tutarak ceza sahasında yere yığıldı.

Ardından gözyaşlarını gizlemeye çalışarak yüzünü formasıyla kapattı ve sahayı terk etmek zorunda kaldı. Allegri, 13. dakikada onun yerine Belçikalı millî futbolcu Kevin De Bruyne'yi oyuna aldı.

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Vergara, sol bacağındaki fleksör kas sakatlığının tam boyutunun belirlenmesi için tetkiklerden geçecek.

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2003 doğumlu İtalyan millî futbolcu, ekim başında yaşadığı baldır sakatlığının ardından bu sezon ikinci kez sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalacak. Önceki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 20 gün forma giyememiş; Serie A'da Frosinone ve Venezia, Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal ve Bodo/Glimt karşısındaki toplam 4 maçı kaçırmıştı.

Allegri'nin maç sonrası sözleri: "Sakatlandı, onu ne kadar süreyle kaybedeceğimizi bilmiyorum. Çok üzücü, morali çok bozuktu. Sanırım bu sakatlık içinde bulunduğu dönemle ilgili. Bu yıl farklı sorumlulukları, millî takım ve daha fazla zihinsel baskı var... Bu tür sakatlıklara bazen bunlar da neden oluyor."

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ALLEGRI'NİN FUTBOLU - "Allegri'nin futbolu diye bir şey yok. Napoli adlı bir takımın oynadığı futbol var ve bazı oyuncularımızın geri dönmesi gerekiyor. Bu 10 maçta, Genoa karşısındaki ilk yarı gibi birkaç bölüm dışında, çok kolay goller yedik. Bu akşam ceza sahası dışından çekilen şut dışında rakibe şut fırsatı vermedik; kolayca girdikleri bölgeleri daha iyi savunduk. Ayrıca maçların 95 dakika sürdüğünü ve mücadele etmek gerektiğini anlamalıyız. Rakipler şut çekmeden her maçı 3-0 kazanamazsınız."

Diğer tarafta, ilk yarının sonlarına doğru Torino da Cezayirli kanat oyuncusu Rafik Belghali'yi sakatlık nedeniyle kaybetti. Belghali'nin yerine 40. dakikada Faslı Zakaria Aboukhlal girdi. Torino Teknik Direktörü Ignazio Abate, Aboukhlal'i yedek kulübesinden oyuna aldı.