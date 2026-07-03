Napoli’de Allegri dönemi başlıyor: Azzurri’nin beşinci şampiyonluğu için oran 6,00

Artık sadece resmi açıklama eksikti: Massimiliano Allegri, Napoli’nin yeni teknik direktörü oldu. Bu, başkan Aurelio De Laurentiis’in teknik direktör koltuğuna yaptığı bir başka büyük hamle; De Laurentiis, tıpkı 2014/15 sezonunda Juventus’ta olduğu gibi, Antonio Conte’nin yerine Livorno doğumlu Allegri’yi seçti. Mavi-beyazlı taraftarların umudu, o zamanki gibi bu kez de Max’ın şampiyonluğu kutlaması; bu, kulüp için beş yıl içinde üçüncü şampiyonluk olacak. Sisal ve Snai’nin bahis analistlerine göre Napoli’nin şampiyonluk oranı 6,00 olarak belirlenirken, bu oranla onu sadece 1,90 oranla son şampiyon Inter geride bırakıyor.





Şimdi Allegri’nin birincil hedefi, takımı kendi vizyonuna göre güçlendirmek ve şekillendirmek olacak. Bir numaralı hedef, teknik direktörün sadık oyuncusu, daha önce Juventus ve Milan’da çalıştırdığı Adrien Rabiot. Fransız milli takımının orta saha oyuncusunun Napoli’ye transferi 2,25 oranla bahis konusu. Gözler savunmaya da çevrilmiş durumda: Hayal edilen isim Tottenham’dan Cristian Romero; Udinese’den Oumar Solet ve Atalanta’dan Giorgio Scalvini ile birlikte 6,00 oranla bahis konusu. Orta sahada, Stanislav Lobotka’nın (3,25) takımdan ayrılma riski varken, Rabiot’un yanı sıra serbest oyuncu statüsündeki Franck Kessié (5,00) ve Leon Goretzka (6,00) da gündemde. Forvet hattında ise Allegri, özellikle kanatlarda takviye arıyor; Alejandro Garnacho ve Karim Adeyemi, Campania’da her ikisi de 6 kat oranla değerlendiriliyor.