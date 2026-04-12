Napoli, çok erken yediği golün ardından şampiyonluk yarışında değerli puanlar kaybetti

Napoli, Parma deplasmanında iki değerli puanı kaçırdı: 1-1. Antonio Conte'nin takımı, Como'nun pazar akşamı lider Inter karşısında iyi bir sonuç almasını ummak zorunda. Aksi takdirde, son şampiyonun şampiyonluk hayalleri şimdilik rafa kaldırılmak zorunda kalacak.

Deplasman takımı maçın henüz ikinci dakikasında geriye düştü. Gabriel Strefezza, kalecisinin attığı uzun topun Nesta Elphege tarafından mükemmel bir şekilde kafayla uzatıldığını gördü. İtalyan kökenli Brezilyalı oyuncu, bu sayede Napoli kalecisiyle bire bir kaldı ve topu soğukkanlılıkla ağlara gönderdi: 1-0.

Napoli için bu hoş bir senaryo değildi. Ev sahibi takım bu erken üstünlük nedeniyle daha da defansif bir duruş sergiledi ve son şampiyon, Parma'nın sıkı savunmasını sabırla aşmaya çalışmak zorunda kaldı. İlk yarıda Conte'nin takımı baskıyı biraz artırsa da, gerçekten büyük fırsatlar yakalayamadı. Rakip kaleye beş kez şut çekildi, ancak gol atılamadı.

İkinci yarıda oyun tablosu ilk 45 dakikayla neredeyse aynıydı. Napoli bastırdı ve ev sahibi takım 11 kişiyle topun arkasında kaldı. İkinci yarının ilk tehlikesi Napoli'den geldi, ancak Matteo Politano'nun şutu Zion Suzuki'nin kalesinin üstünden dışarıya gitti.

Yine de Napoli, çok geçmeden beraberliği yakaladı. Güzel bir paslaşmanın ardından Rasmus Højlund, topu Scott McTominay'a hazır bir şekilde bıraktı ve McTominay, iyi düşünülmüş bir vuruşla Napolililer için yine çok değerli oldu. Maçın bitimine 15 dakika kala İskoç oyuncu güzel bir ters vuruşla yine gole yaklaştı, ancak şutu kaleci tarafından kurtarıldı.

Parma da zaman zaman rakip kaleyi tehlikeli bir şekilde tehdit etti. Parma oyuncuları Alessandro Buongiorno'nun elle oynadığını iddia ettikten kısa bir süre sonra Mandela Keita bir şut şansı yakaladı. Savunma oyuncusunun açıkça elle oynadığına rağmen hakem sonunda penaltı kararı vermedi.

Kısa bir süre sonra Eljif Elmas, Napoli'yi öne geçirecek büyük bir kafa vuruşu fırsatı yakaladı, ancak orta saha oyuncusu topa iyi vuramadı ve bu büyük fırsatı kaçırdı. Napoli, galibiyet golünü atmak için elinden geleni yaptı, ancak yıldız oyuncu Suzuki birçok kez buna engel oldu. Sonuçta o galibiyet golü atılamadı.

Napoli'nin bu puan kaybıyla, lider Inter şampiyonluk yarışında farkı açabilir. Milanlılar Pazar akşamı Como ile karşılaşacak. Inter bu maçı kazanırsa, fark dokuz puana çıkacak.