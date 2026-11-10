Napoli, Chelsea'nin kanat oyuncusu Jamie Gittens için ocak ayında cüretkâr bir transfer hamlesi planlıyor

Massimiliano Allegri ocak ayında kritik takviyeler planlarken Napoli, Chelsea’nin kanat oyuncusu Jamie Gittens’ı yakından takip ediyor. Sezonunu kurtarmak için çıkış yolu arayan İtalyan ekibinin başlıca transfer hedefleri arasında 22 yaşındaki oyuncunun yanı sıra Monza’dan Gustavo Varela da bulunuyor.

Reklam

Allegri ocakta kadroyu yeniden kurmayı hedefliyor

Napoli, Chelsea'nin kanat oyuncusu Gittens'i yaklaşan ocak transfer dönemi öncesinde yakından takip ediyor. Teknik direktör Allegri, kulübün zorlu geçen sezonunda gidişatı değiştirmek için hücuma takviye arıyor.

İtalyan teknik adam, hücum bölgesini acilen güçlendirilmesi gereken kilit alanlardan biri olarak belirledi. Gelecek vadeden Gittens, sezonun ikinci yarısında Napoli'ye yeni bir enerji katabilecek ideal bir aday olarak görülüyor.

Chelsea'nin kanat oyuncusu Napoli'nin kriterlerine uyuyor

Corriere dello Sport'a göre, 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunun yeni yılda Stamford Bridge'den ayrılma ihtimali giderek artıyor. Genç oyunculara ilişkin lig kuralları sayesinde Gittens, Napoli'nin katı kadro listesi şartlarına da rahatlıkla uyuyor.

Ancak onu Premier League kulübünden transfer etmek büyük olasılıkla ciddi bir mali teklif gerektirecek. Napoli'nin ligdeki rakibi Roma, geçtiğimiz yaz transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yaklaşmıştı ancak Chelsea, Roma'nın 43 milyon euroluk ilk teklifini kesin bir dille reddetmişti.

Reklam Reklam

Varela ve orta saha hedefleri belirlendi

Gittens, Napoli'nin geniş transfer listesinde yer alan tek önemli oyuncu değil. Monza'nın forveti Varela, etkileyici bireysel performansıyla Allegri'nin öncelikli seçeneklerinden biri hâline geldi. 21 yaşındaki oyuncu, ligde attığı dokuz golle şu anda Serie A gol krallığı yarışının zirvesinde ve kısa süre önce Portekiz A Millî Takımı'na ilk kez çağrıldı.

Related Topics

Napoli, olası bir transferi görüşmek üzere Varela'nın temsilcileriyle doğrudan temasa geçti. Orta sahada ise Napoli, bu ay 19 yaşına girecek Sassuolo'nun genç oyuncusu Darryl Bakola ile ilgileniyor. Ancak bu mevkideki bir numaralı hedefi Monaco'nun yıldızı Mamadou Coulibaly olmaya devam ediyor.

Mali sınırlar kış transfer stratejisini şekillendiriyor

Allegri hemen etki yaratabilecek oyuncular istediğini açıkça belirtse de önemli transferlerde kulübün mali durumu belirleyici olacak. Napoli yönetimi sıkı bütçe sınırları içinde hareket etmek zorunda. Bu nedenle Coulibaly gibi öncelikli bir hedef için 40 milyon euroluk bir transfer sonuçta imkânsız hâle gelebilir.

Reklam

Bu yüzden transfer ekibi, bonservisli transferler yerine kısa süreli kiralık anlaşmalara yönelebilir. Bu arada kadroda denge sağlamak için ayrılıklar da planlanıyor. Noa Lang'ın ocakta kulüpten kalıcı olarak ayrılması, Lorenzo Lucca'nın ise kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.