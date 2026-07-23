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Napoli, Buongiorno ve Lucca’nın test sonuçları açıklandı: resmi açıklama

SSC Napoli

Napoli'de Alessandro Buongiorno ve Lorenzo Lucca'nın yaşadığı sakatlıkların ardından yapılan tetkiklerin sonuçları açıklandı. İşte kulübün açıklaması:

"Alessandro Buongiorno bugün Lyon'daki Jean Mermoz Prívate Hospital kliniğinde sağ dizinin medial menisküs kökünün onarımı için ameliyat oldu. Operasyon tamamen başarılı geçti. Hareketsiz kalacağı bir dönemin ardından Buongiorno rehabilitasyona başlayacak.

Dünkü hazırlık maçında yaşadığı sakatlığın ardından Lorenzo Lucca'ya yapılan tetkikler, ön talofibular bağda düşük dereceli zorlanma tespit etti".


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