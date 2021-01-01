Napoli, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Francisco Montero'yu transfer etmek istiyor

Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan İspanyol oyuncu, İtalyan devine transfer olabilir.

Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak için kalan üç maçta dört puana ihtiyaç duyan Beşiktaş bir yandan şampiyonluk hesapları yaparken, bir yandan da önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyor.

Sezon başında Atletico Madrid'den transfer edilen İspanyol stoper Francisco Montero'nun takımda kalıp kalmayacağı ise netlik kazanmadı. Sergen Yalçın'ın savunmadaki Welinton-Vida tercihi doğrultusunda bu sezon fazla forma şansı bulamayan 22 yaşındaki genç oyuncunun Napoli'nin transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre gelecek sezon savunmada büyük değişim yaşaması beklenen Napoli, Montero'nun peşine düştü.

Napoli'nin stoperleri ne durumda?

Takımın en güvenilir stoperi olarak öne çıkan Kalidou Koulibaly, gelecek yaz kariyerinde yeni bir adım atmak için kulüpten ayrılmak istiyor.

Başkan Aurelio De Laurentiis'in Barcelona, Manchester United, Manchester City ve Liverpool'un listesinde yer alan oyuncusunu bu defa 50 milyon euro'ya bırakması bekleniyor.

Napoli'nin bir diğer stoperi Nikola Maksimovic ise sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmayacak. Napoli'nin yıllık 1.2 milyon euro'luk teklifini geri çeviren Sırp stoper en az 500 bin euro daha fazla isteyince görüşmeler çıkmaza girdi ve iki taraf arasındaki görüşmeler durdu.

Yıldız oyuncu şampiyon Inter'in listesinde.

Menajeri doğruladı

İki önemli stoperinin sezon sonunda ayrılacak olması nedeniyle stoper arayışlarına başlayan Napoli'nin listesinde öne çıkan isim ise Montero oldu.

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli bu transfer için temaslara başlarken, İtalyan kulübünün ilgisi oyuncunun menajeri Aljandro Camano tarafından da doğrulandı.

Öte yandan Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin Montero'yu gelecek sezon için kadroda düşünmesi ise Napoli'yi zorlarken, resmi teklif için sezonun sona ermesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı takımla bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan Montero toplamda bütün kulvarlarda 17 kez şans bulmuştu.

Opsiyon Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Montero'nun bonservisini 4.5 milyon euro karşılığında alma hakkı bulunuyor.

Siyah-beyazlı takım bu opsiyonu aktif ederek, genç yıldızı takımda tutmayı tercih ederse Atletico Madrid 4.5 milyonluk bonservisin yanı sıra Montero'nun bir sonraki satışından da yüzde 50 pay alacak.

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