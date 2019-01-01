Napoli Başkanı De Laurentiis: Eljif Elmas bu hafta takıma katılacak

İtalyan kulübünün başkanı Aurelio De Laurentiis, genç oyuncunun bu hafta içinde takıma katılacağını açıkladı.

, uzun süredir büyük uğraş verdiği Eljif Elmas transferinde sona çok yakın. ile bonserviste anlaşan ekibi, Makedon oyuncuyu İtalya'ya getirmeye hazırlanıyor.

İtalyan kulübünün başkanı Aurelio De Laurentiis, TV Luna'ya verdiği demeçte Makedon oyuncunun hafta arasında takıma katılacağını ifade etti.

Haberin devamı aşağıda

Kendisine yöneltilen "Marko Rog ayrılacak ve yerine Eljif Elmas gelecek doğru mu?" sorusuna "Evet doğru!" diye cevap veren De Laurentiis, Eljif'in kadroya katılmasının an meselesi olduğunu belirtti.

Eljif Elmas, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 29 Süper Lig maçında 4 gol kaydetti.