İtalyan ekibinin başkanı sezon ortasında oynanan Afrika Uluslar Kupası'na sert bir tepki gösterirken, sürpriz bir açıklamaya imza attı.

Kadrosunu Fenerbahçe'den Kim Min-Jae ile güçlendiren Serie A takımlarından Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Afrika Uluslar Kupası'nın takımların ritmini bozduğunu belirten İtalyan futbol adamı, Wall Street Italia'daki Smart Talk programında bu turnuvaya katılmamayı kabul etmeyecek hiçbir Afrikalı oyuncuyla sözleşme imzalamayacaklarını açıkladı.

Ne söylendi?

"Afrikalı oyuncular hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Onları seviyorum ama ya Afrika Uluslar Kupası'nda oynamamayı kabul ederler ya da Napoli forması giyemezler. Bizler onlara sezon devam ederken dünyanın öbür ucunda futbol oynamaları için maaş ödeyen aptallarız. "Öte yandan Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesi de bu ülkenin ekonomik gücüyle alakalı. Futbol dünyası hiçbir zaman kendi kendini yönetemeyecek çünkü başkaları için kukla gösterisi yapıyoruz. Katar her dakika petrol ürettiği için PSG'ye büyük maaşlarla çok sayıda önemli oyuncuyu transfer edebiliyor. "Ayrıca yeni UEFA turnuvaları hakkında da konuşmak gerekiyor. Bana kalırsa en iyi beş lige özel yeni bir turnuva düzenlenmesi gerekiyor. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yeterince kaliteli değil"

İki yıl üst üste düzenlenecek

Öte yandan De Laurentiis'in bu açıklamalarına cevap veren Napoli'nin eski oyuncusu Kalidou Koulibaly, Afrika Uluslar Kupası'na ilişkin bu görüşlere katılmadığını açıkladı:

"Senegal'in kaptanı olarak bu değerlendirmelere katılmıyorum. Eğer böyle düşünüyorsa bu konu hakkında yapabileceğim bir şey yok. Napoli'deki herkesi ve taraftarları tanıyorum. Onların bu görüşü paylaşmadıklarını biliyorum çünkü Napoli son derece saygılı bir şehir"

İki yılda bir düzenlenen Afrika Uluslar Kupası Covid-19 nedeniyle 2021 yılından 2022'ye ertelenmişti. Bu nedenle 2023 yılındaki organizasyon Ocak ayında oynanacak ve üst üste iki yıl Afrika Uluslar Kupası düzenlenmiş olacak.