Napoli - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

SSC Napoli - Arsenal: Maç detayları

Şampiyonlar Ligi - Hafta 1 9 Eyl 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

SSC Napoli ile Arsenal, 9 Eylül 2026'da saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Napoli ışıkları altında Avrupa dev kapışması

SSC Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması serüvenine İngiliz devi Arsenal'ı Stadio Diego Armando Maradona'da ağırlayarak başlayacak. Hafta sonunda yürek burkan bir lig yenilgisinin ardından Partenopei, tutkulu iç saha taraftarının desteğiyle yeniden toparlanmayı ve kritik ilk puanları almayı hedefliyor. Arsenal için ise ligde kusursuz bir dereceyle İtalya'ya gitmek, ilk düdükten itibaren grup iddiasını ortaya koymak adına altın bir fırsat sunuyor.

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Partenopei'nin San Siro'daki geç dramı

SSC Napoli, Serie A'da 3. haftada (5 Eylül) Inter'e deplasmanda 3-2 mağlup olduktan sonra çarşamba gecesine savunmadaki çatlakları gidermeye çalışarak giriyor. İlk yarının golsüz geçmesinin ardından Matteo Politano ve Rasmus Højlund, ikinci yarının başında attıkları gollerle Napoli'yi 2-0'lık güçlü bir üstünlüğe taşıdı. Ancak Inter, Lautaro Martínez'in 90. dakikadaki galibiyet golüyle tamamlanan cevabında art arda üç gol buldu ve Massimiliano Allegri'nin ekibini puansız bırakırken yapısal dengesini yeniden kazanma isteğini de artırdı.

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Havertz ve Ødegaard, Arsenal'ın derbi dönüşüne liderlik etti

Arsenal, Premier League'de 3. haftada (6 Eylül) Emirates Stadyumu'nda Londra rakibi Chelsea karşısında 2-1'lik heyecan verici bir galibiyet çıkararak Napoli'ye moralli gidiyor. İkinci dakikada golü yiyen Mikel Arteta'nın ekibi, Kai Havertz'in eşitliği sağlamasının ardından kaptan Martin Ødegaard'ın devre arasından kısa süre sonra attığı galibiyet golüyle geri döndü. Bu sonuç, Arsenal'ın ligdeki kusursuz başlangıcını üst üste üç galibiyete taşıdı ve zorlu Avrupa geceleri için gereken direnç ile taktik olgunluğu ortaya koydu.

Stadio Diego Armando Maradona'da belirleyici unsur: Yüksek baskılı Avrupa sınavı

Bu iki takım arasındaki karşılaşmalar, Napoli'nin doğrudan kontra atak düzenlerinin Arsenal'ın metodik topa sahip olma kontrolüne meydan okuduğu zıt taktik anlayışları öne çıkarıyor. Rasmus Højlund ile Gabriel Magalhães arasındaki fiziksel mücadele başlıca odak noktası olacakken, Arsenal orta sahasındaki Declan Rice ve Martin Ødegaard ikilisi temponun kontrolünü Stanislav Lobotka'ya karşı ele almaya çalışacak. Genişletilmiş Şampiyonlar Ligi formatında ilerlemeyi küçük farklar belirlerken, çarşamba günkü kapışma ilk düdükten itibaren yoğun bir drama vadediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, Anguissa; Politano, Hojlund, Santos

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Takım haberleri ve kadrolar

Massimiliano Allegri bu maçta Napoli'nin başında olacak, ancak şu aşamada doğrulanmış herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor ve muhtemel bir kadro da açıklanmadı. Kulüp resmi kadro haberlerini paylaştıkça güncellemeler maçın başlama saatine daha yakın bir zamanda eklenecek.

Mikel Arteta da şu anda benzer şekilde sınırlı doğrulanmış bilgiyle Arsenal kadrosunu belirliyor. Resmi olarak açıklanmış herhangi bir sakatlık ya da ceza listesi bulunmuyor ve tahmini bir ilk 11 de yayınlanmadı. Maç öncesinde daha fazla takım haberinin gelmesi bekleniyor.

Form durumu

Napoli bu maça son beş karşılaşmasındaki G-G-B-G-M performansıyla çıkıyor, ancak bu galibiyetlerin ikisi sezon öncesi hazırlık maçlarında geldi. En son sonucu, 30 Ağustos'ta Serie A'da Como karşısında sahasında aldığı 1-2'lik yenilgiydi; bu mağlubiyet, bir önceki hafta Genoa deplasmanında gelen olumlu 2-0'lık galibiyetin ardından yaşandı. Bu beş maçta Napoli 12 gol attı ve yedi gol yedi; hücum üretkenliği açısından öne çıkan sonuç ise sezon öncesinde Aris Thessaloniki karşısında alınan 6-2'lik galibiyetti.

Arsenal ise tüm kulvarlarda beşte beş galibiyetle geliyor. Son sonucu, 31 Ağustos'ta Premier League'de Aston Villa deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetti ve sezon başladığından bu yana puan kaybetmedi. Arsenal bu beş maçta 10 gol atarken sadece bir gol yedi ve süreç boyunca güçlü bir savunma performansı sergiledi. Resmi maçlarda üst üste gelen iki gol yemeden tamamlanan karşılaşma, Arteta'nın savunmada kurduğu sağlam yapının altını çiziyor.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki takımın en son karşılaşması 18 Nisan 2019'da Avrupa Ligi'nde oynandı ve Arsenal, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda 1-0 kazanarak turu geçti. Arsenal, bir hafta önce Emirates'te Napoli'yi 2-0 mağlup etmiş olmasının ardından eşleşmenin iki ayağını da kazandı. İki kulüp ayrıca 2013'te Şampiyonlar Ligi grup aşamasında da karşılaştı ve iki takım da kendi sahasındaki maçı 2-0 kazandı. Kayıtlara geçen beş karşılaşmanın toplamında iki taraf da ikişer galibiyet aldı, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.