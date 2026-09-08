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Şampiyonlar Ligi
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Napoli - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

SSC Napoli - Arsenal
Şampiyonlar Ligi
SSC Napoli
Arsenal

SSC Napoli - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi maçına kapsamlı ön bakış. Hafta sonunun yerel lig sonuçlarını, son form durumunu ve çarşamba gecesi Stadio Diego Armando Maradona'daki bu karşılaşma öncesindeki öne çıkan başlıkları inceliyoruz.

SSC Napoli - Arsenal: Maç detayları

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 1
Diego Armando Maradona

SSC Napoli ile Arsenal, 9 Eylül 2026'da saat 19.00 GMT'de (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Napoli ışıkları altında Avrupa dev kapışması

SSC Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması serüvenine İngiliz devi Arsenal'ı Stadio Diego Armando Maradona'da ağırlayarak başlayacak. Hafta sonunda yürek burkan bir lig yenilgisinin ardından Partenopei, tutkulu iç saha taraftarının desteğiyle yeniden toparlanmayı ve kritik ilk puanları almayı hedefliyor. Arsenal için ise ligde kusursuz bir dereceyle İtalya'ya gitmek, ilk düdükten itibaren grup iddiasını ortaya koymak adına altın bir fırsat sunuyor.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

Partenopei'nin San Siro'daki geç dramı

SSC Napoli, Serie A'da 3. haftada (5 Eylül) Inter'e deplasmanda 3-2 mağlup olduktan sonra çarşamba gecesine savunmadaki çatlakları gidermeye çalışarak giriyor. İlk yarının golsüz geçmesinin ardından Matteo Politano ve Rasmus Højlund, ikinci yarının başında attıkları gollerle Napoli'yi 2-0'lık güçlü bir üstünlüğe taşıdı. Ancak Inter, Lautaro Martínez'in 90. dakikadaki galibiyet golüyle tamamlanan cevabında art arda üç gol buldu ve Massimiliano Allegri'nin ekibini puansız bırakırken yapısal dengesini yeniden kazanma isteğini de artırdı.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAGetty Images

Havertz ve Ødegaard, Arsenal'ın derbi dönüşüne liderlik etti

Arsenal, Premier League'de 3. haftada (6 Eylül) Emirates Stadyumu'nda Londra rakibi Chelsea karşısında 2-1'lik heyecan verici bir galibiyet çıkararak Napoli'ye moralli gidiyor. İkinci dakikada golü yiyen Mikel Arteta'nın ekibi, Kai Havertz'in eşitliği sağlamasının ardından kaptan Martin Ødegaard'ın devre arasından kısa süre sonra attığı galibiyet golüyle geri döndü. Bu sonuç, Arsenal'ın ligdeki kusursuz başlangıcını üst üste üç galibiyete taşıdı ve zorlu Avrupa geceleri için gereken direnç ile taktik olgunluğu ortaya koydu.

Stadio Diego Armando Maradona'da belirleyici unsur: Yüksek baskılı Avrupa sınavı

Bu iki takım arasındaki karşılaşmalar, Napoli'nin doğrudan kontra atak düzenlerinin Arsenal'ın metodik topa sahip olma kontrolüne meydan okuduğu zıt taktik anlayışları öne çıkarıyor. Rasmus Højlund ile Gabriel Magalhães arasındaki fiziksel mücadele başlıca odak noktası olacakken, Arsenal orta sahasındaki Declan Rice ve Martin Ødegaard ikilisi temponun kontrolünü Stanislav Lobotka'ya karşı ele almaya çalışacak. Genişletilmiş Şampiyonlar Ligi formatında ilerlemeyi küçük farklar belirlerken, çarşamba günkü kapışma ilk düdükten itibaren yoğun bir drama vadediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, Anguissa; Politano, Hojlund, Santos

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Takım haberleri ve kadrolar

SSC Napoli vs Arsenal Muhtemel kadrolar

4-3-3
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
Diziliş
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
A. MeretA. MeretR. MarinR. MarinG. Di LorenzoG. Di LorenzoL. SpinazzolaL. SpinazzolaA. RrahmaniA. RrahmaniK. De BruyneK. De BruyneS. LobotkaS. LobotkaA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaA. SantosA. SantosR. HoejlundR. HoejlundDavid NeresDavid NeresD. RayaD. RayaB. WhiteB. WhiteR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. GuimaraesB. GuimaraesC. TzolisC. TzolisB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceM. OedegaardM. OedegaardK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-3-3
SSC Napoli

İlk 11

Arsenal

Teknik direktör

  • M. Allegri
  • M. Arteta

Massimiliano Allegri bu maçta Napoli'nin başında olacak, ancak şu aşamada doğrulanmış herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor ve muhtemel bir kadro da açıklanmadı. Kulüp resmi kadro haberlerini paylaştıkça güncellemeler maçın başlama saatine daha yakın bir zamanda eklenecek.

Mikel Arteta da şu anda benzer şekilde sınırlı doğrulanmış bilgiyle Arsenal kadrosunu belirliyor. Resmi olarak açıklanmış herhangi bir sakatlık ya da ceza listesi bulunmuyor ve tahmini bir ilk 11 de yayınlanmadı. Maç öncesinde daha fazla takım haberinin gelmesi bekleniyor.

Form durumu

NAP

NAP - Form

CEL
B1-1
ARI
K6-2
GEN
K0-2
COM
K1-2
INT
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ARS

ARS - Form

COM
K1-1
MCI
K3-0
COV
K3-0
AVL
K0-1
CHE
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Napoli bu maça son beş karşılaşmasındaki G-G-B-G-M performansıyla çıkıyor, ancak bu galibiyetlerin ikisi sezon öncesi hazırlık maçlarında geldi. En son sonucu, 30 Ağustos'ta Serie A'da Como karşısında sahasında aldığı 1-2'lik yenilgiydi; bu mağlubiyet, bir önceki hafta Genoa deplasmanında gelen olumlu 2-0'lık galibiyetin ardından yaşandı. Bu beş maçta Napoli 12 gol attı ve yedi gol yedi; hücum üretkenliği açısından öne çıkan sonuç ise sezon öncesinde Aris Thessaloniki karşısında alınan 6-2'lik galibiyetti.

Arsenal ise tüm kulvarlarda beşte beş galibiyetle geliyor. Son sonucu, 31 Ağustos'ta Premier League'de Aston Villa deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetti ve sezon başladığından bu yana puan kaybetmedi. Arsenal bu beş maçta 10 gol atarken sadece bir gol yedi ve süreç boyunca güçlü bir savunma performansı sergiledi. Resmi maçlarda üst üste gelen iki gol yemeden tamamlanan karşılaşma, Arteta'nın savunmada kurduğu sağlam yapının altını çiziyor.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

SSC NapoliÇizimArsenal
1
1
3
Ligi Europa
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Ligi Europa
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
MS
Şampiyonlar Ligi
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
MS
Club Friendlies
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
MS
4Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı1/5

Bu iki takımın en son karşılaşması 18 Nisan 2019'da Avrupa Ligi'nde oynandı ve Arsenal, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda 1-0 kazanarak turu geçti. Arsenal, bir hafta önce Emirates'te Napoli'yi 2-0 mağlup etmiş olmasının ardından eşleşmenin iki ayağını da kazandı. İki kulüp ayrıca 2013'te Şampiyonlar Ligi grup aşamasında da karşılaştı ve iki takım da kendi sahasındaki maçı 2-0 kazandı. Kayıtlara geçen beş karşılaşmanın toplamında iki taraf da ikişer galibiyet aldı, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PragSlavia PragSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
M.CityM.CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MünihBayern MünihFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
DortmundDortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NapoliSSC NapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
1/8 Turuna Yükselme

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