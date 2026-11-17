Kış transfer döneminde orta sahada bir domino etkisi yaşanabilir. Khephren Thuram'ın (ocakta) ve Manuel Locatelli'nin (martta) sakatlıktan dönmesini bekleyen Juventus, yeni bir takviye arıyor. Bu konuda Napoli'den dolaylı da olsa yardım gelebilir.

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La Gazzetta dello Sport, Juventus'un sözleşmesi haziranda sona erecek olan Frank Anguissa'nın planlarını öğrenmek için sessizce nabız yokladığını yazıyor. Sözleşme yenilemeye oldukça mesafeli duran 31 yaşındaki Kamerunlu millî futbolcunun (Napoli ile Serie A şampiyonluğunu kazandığı dönemde Luciano Spalletti tarafından çalıştırılmıştı) gelecek yazı beklemek istemediği ve 2027'nin başında Marsilya'ya dönmeyi hedeflediği öğrenildi.

Anguissa'nın olası transferiyle Marsilya, onunla yaşıt Pierre-Emile Hojbjerg'in ayrılığını daha kabul edilebilir hâle getirmek istiyor. Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, Danimarkalı millî futbolcu hakkında Roberto De Zerbi'den de çok olumlu görüşler aldı.

Fiorentina sportif direktörü Fabio Paratici, geçen yazdan bu yana Hojbjerg'i Fiorentina'ya gelmeye ikna etmeye çalışıyor. Fiorentina, onu kadrosuna katmak için ocakta Juventus'la yarışacak.

Ayrıca Fiorentina, Birmingham'ın Alman stoperi Phil Neumann'ı (1997 doğumlu, eski Hannover oyuncusu), Lecce'nin 22 yaşındaki Portekizli oyuncusu Tiago Gabriel'e alternatif olarak gündemine aldı.

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Bu arada Carnevali, Sassuolo'nun 18 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Darryl Bakola için İngiliz rakiplerinden önce davranmaya yönelik girişimlerini sürdürüyor.

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İki kulüp arasındaki ilişkiler çok iyi: Oyuncunun değeri, 35 milyon avroluk serbest kalma bedeli üzerinden belirleniyor; ancak Juventus Next Gen takımından genç bir oyuncunun anlaşmaya dâhil edilmesi de değerlendiriliyor.

Sol bek pozisyonuna gelince, Juventus yöneticileri Massara ve Ottolini'nin bu hafta Milano'da transferle ilgili çeşitli görüşmeleri var. Yine La Gazzetta dello Sport'a göre, Manchester City'den kiralık olarak ayrılabilecek Fransız-Cezayirli Rayan Ait-Nouri ilk sıradaki yerini koruyor. Onu Tottenham'ın İtalyan oyuncusu Destiny Udogie (eski Udinese oyuncusu) ve Barcelona'nın İspanyol oyuncusu Alejandro Balde izliyor.

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Il Corriere dello Sport ise gelecek sezon için hedefin, Atalanta ile sözleşmesini kısa süre önce Haziran 2031'e kadar uzatan İtalyan Lorenzo Bernasconi olduğunu ekliyor.

Tuttosport ise Juventus'un hücumda, Atletico Madrid'in Norveçli santrforu Alexander Sorloth'a alternatif olarak Monza'dan Gustavo Varela'yı hedeflediğini yazıyor. Monza da Juventus'un genç hücum kanat oyuncusu Antonio Stefano Merola ile ilgileniyor.

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Eski Benfica oyuncusu Portekizli futbolcu Napoli'nin de ilgisini çekiyor. Ancak La Gazzetta dello Sport'a göre Napoli, 11 milyon avroluk satın alma opsiyonu ve sonraki satıştan %15 pay karşılığında Cagliari'den Sassuolo'ya kiralanan İtalyan Sebastiano Esposito ile şimdiden temasa geçti.

Il Corriere dello Sport son olarak Napoli'nin, PSV Eindhoven'ın istediği Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'yi ocakta göndermek istemediğini yazıyor.