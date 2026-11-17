Kış transfer döneminde orta sahada bir domino etkisi yaşanabilir. Sakat Khephren Thuram'ın (ocakta) ve Manuel Locatelli'nin (martta) dönüşünü bekleyen Juventus, bu bölgeye takviye arıyor. Bu konuda dolaylı da olsa Napoli'den yardım gelebilir.

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La Gazzetta dello Sport, Juventus'un, sözleşmesi haziranda sona erecek olan ve uzatma konusunda oldukça mesafeli duran Frank Anguissa'nın planlarını öğrenmek için sessizce nabız yokladığını yazıyor. Yapılan araştırmalar, 31 yaşındaki Kamerun millî takım oyuncusunun (Napoli'nin Serie A şampiyonluğunu kazandığı dönemde Luciano Spalletti tarafından çalıştırılmıştı) gelecek yazı beklemek istemediğini ve 2027'nin başında Marsilya'ya dönmeyi hedeflediğini ortaya koydu.

Anguissa'nın olası transferiyle Marsilya, onunla yaşıt Pierre-Emile Hojbjerg'in ayrılığını daha kabul edilebilir kılmak istiyor. Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, Danimarka millî takım oyuncusu hakkında, onu Fransa'da çalıştıran İtalyan teknik direktör Roberto De Zerbi'den de çok olumlu görüşler aldı.

Fiorentina sportif direktörü Fabio Paratici, Tottenham'da birlikte çalıştığı Hojbjerg'i geçen yazdan beri Fiorentina'ya gelmeye ikna etmeye çalışıyor. Fiorentina, onu kadrosuna katmak için ocakta Juventus'la rekabete girecek.

Ayrıca Fiorentina, Lecce'nin 22 yaşındaki Portekizli oyuncusu Tiago Gabriel'e alternatif olarak Birmingham'ın Alman stoperi Phil Neumann'ı (1997 doğumlu, eski Hannover oyuncusu) takip ediyor.

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Bu arada Carnevali, Sassuolo'nun 18 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Darryl Bakola için İngiliz rakiplerinden önce harekete geçmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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İki kulübün ilişkileri çok iyi: Oyuncunun değeri, serbest kalma maddesindeki tutar olan 35 milyon avro olarak görülüyor; ancak görüşmelere Juventus Next Gen takımından genç bir oyuncunun dahil edilmesi değerlendiriliyor.

Sol bek içinse Juventus yöneticileri Massara ve Ottolini'nin bu hafta Milano'da transfer gündemli çeşitli görüşmeleri var. Yine La Gazzetta dello Sport'a göre, kiralık olarak Manchester City'den ayrılabilecek Fransız-Cezayirli Rayan Ait-Nouri listenin başında kalmayı sürdürüyor. Onu Tottenham'ın İtalyan oyuncusu Destiny Udogie (eski Udinese oyuncusu) ve Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Alejandro Balde izliyor.

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Il Corriere dello Sport ise gelecek sezon için hedefin, sözleşmesini kısa süre önce Atalanta ile Haziran 2031'e kadar uzatan İtalyan Lorenzo Bernasconi olduğunu ekliyor.

Tuttosport ise hücum hattında, Atletico Madrid'in Norveçli santrforu Alexander Sorloth ve Monaco'nun ABD'li oyuncusu Folarin Balogun'a alternatif olarak Juventus'un Monza'dan Gustavo Varela'yı hedeflediğini yazıyor. Monza da Juventus'un genç hücum kanadı oyuncusu Antonio Stefano Merola ile ilgileniyor.

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Eski Benfica oyuncusu Portekizli futbolcu, Napoli'nin de ilgisini çekiyor. Ancak La Gazzetta dello Sport'a göre Napoli, 11 milyon avroluk satın alma opsiyonu ve sonraki satıştan %15 pay karşılığında Cagliari'den Sassuolo'ya kiralanan İtalyan Sebastiano Esposito ile zaten temasa geçti.

Il Corriere dello Sport son olarak Napoli'nin, PSV Eindhoven'ın istediği Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne'ü ocakta göndermek istemediğini yazıyor.