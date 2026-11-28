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Napoli, ocak ayında özellikle orta sahada köklü bir değişime gidecek. Sözleşme yenileme konusunda da anlaşmaya varılması umulan Scott McTominay, bu bölgedeki tek kesin isim olacak.

Sportif direktör Giovanni Manna, takıma katılabilecek ve olası ayrılıklar yaşanmasa bile en azından Serie A'daki kadro listesi sorunlarını aşabilecek 23 yaş altı genç oyuncular aramaya başladı. Alfredo Pedulla'nın aktardığına göre gündemde giderek öne çıkan isim, Corinthians orta sahası André.

ANDRÈ KİMDİR? 2006 doğumlu, São Paulo'lu André Luiz Santos Dias, kısaca André, Corinthians altyapısında yetişti ve bir süredir A takımın kalıcı bir parçası. Bu çok uzun sezonda, altısı Copa Libertadores'te olmak üzere 43 maça çıktı; 4 gol ve 2 asist kaydetti.

Sahanın her bölgesinde etkili bir orta saha oyuncusu olan André, yüksek koşu kapasitesine ve iyi savunma sezgilerine sahip. Özellikle ceza sahasına yaptığı koşuların zamanlamasıyla öne çıkıyor. Son iki yılda Corinthians'ın orta sahasında giderek daha fazla söz sahibi oldu ve takımla Brezilya Kupası ile Brezilya Süper Kupası'nı kazandı.

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DAHA ÖNCE İTALYA KULÜPLERİNE ÖNERİLDİ: André, aslında son iki transfer döneminde İtalya kulüplerine defalarca önerildi. Önce Roma onunla ilgilendi, hemen ardından da sportif direktörlüğünü Tare'nin yaptığı Milan oyuncuyu kapsamlı biçimde inceledi.



Geçen şubat ayında Milan'la anlaşma neredeyse tamamlanacak gibiydi ancak kulübün yönetim yapısının hızla dağılması transferi tamamen suya düşürdü.

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CORINTHIANS 15/18 MİLYON EURO İSTİYOR: André'nin adı bugün yeniden gündemde. Oyuncu ve Corinthians ile görüşmeleri ilerletmeyi düşünen Napoli, onu sözleşmesinin bitmesine altı ay kala Marsilya'ya gitmesi beklenen Frank Zambo-Anguissa'nın yerine koymak istiyor.

Ancak bonservisi için mali bir çaba gerekecek. Çünkü Corinthians, ayrılmasına izin vermek için en az 15/18 milyon euro değer biçiyor. Sözleşme şartları ise daha kolay görünüyor: André'nin alacağı ücret, kesinlikle Kamerunlu oyuncunun kazandığından düşük olacak.

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ALLEGRI RABIOT'YU İSTEMİŞTİ: Bu transferde Milan bağlantısı, kulübün geçen yıl André'yi alma girişimiyle sınırlı değil. Aslında Massimiliano Allegri, yaz başından itibaren De Laurentiis ve Manna'dan bir orta saha oyuncusu almalarını istemişti. Ancak istediği herhangi bir oyuncu değil, Milano'ya getirilmesine katkıda bulunduğu Adrien Rabiot'ydu.

Bu talebin yapıldığı dönemde Amorim'le ilişkisi ve Amorim'in Milan'ın yeni yönetimindeki etkisi henüz başlamamıştı. Aksine, Dünya Kupası sonrasında kendisine tanınan fazladan tatil günleri nedeniyle ortam gergindi. Transfer gerçekleşmedi. Fransız oyuncu bugün, 30 Haziran 2028'de sona erecek ve 2029'a kadar uzatma opsiyonu bulunan sözleşmesini yenilemek için Milan'la görüşüyor. Teknik direktörün umutları azalıyor ancak anlaşma sağlanmazsa her şey yeniden gündeme gelecek.