Napoli 1-0 Juventus | Lorenzo Insigne'nin penaltısı Gennaro Gattuso'yu kurtardı

Serie A'da Napoli, Juventus'u Lorenzo Insigne'nin penaltısıyla 1-0 mağlup etti. Koltuğu sallantıda olan Gennaro Gattuso derin bir nefes aldı.

Serie A'da 22. haftanın merakla beklenen mücadelesinde Napoli, Diego Armando Maradona Stadı'nda Juventus'u konuk etti.

Gönderilmesi gündemde olan ve İtalyan basını tarafından 'son şans' olarak gösterilen Juventus maçına çıkan Gennaro Gattuso, sahadan galibiyetle ayrılarak derin bir nefes aldı.

Karşılaşma boyunca topa daha çok sahip olan ve daha çok pozisyona giren ekip Juventus oldu. Konuk takım maç boyunca, %62 oranla topla oynadı ve rakip kaleye 22 şut gönderdi. Fakat bu şutların hiçbirinde fileleri havalandıramadı.

Napoli ise sadece sekiz şut çekebildi ve iki isabet sağlayabildi. Bu iki şuttan birini de 31. dakikada VAR müdahalesi sayesinde kazanılan penaltıyı kullanan Lorenzo Insigne çekti. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 10., Napoli formasıyla da 100. golünü kaydederken hem maçın skorunu belriledi hem de teknik direktörünün elini güçlendirdi.

Milli stoper Merih Demiral, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada forma giyemedi.

1-0 biten maçın ardından Napoli 40 puana yükselirken, Juventus 42 puanda kaldı. İki takımın da ligde bir maçı eksik bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanması gereken maç Covid-19 nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. İki takım kısa bir süre sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Napoli önümüzdeki hafta Atalanta deplasmanına gidecek. Juventus ise Crotone'yi konuk edecek.