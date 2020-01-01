Nantes'ın yeni teknik direktörü Raymond Domenech oldu
Ligue 1 ekibi Nantes, teknik direktörlük görevine Raymond Domenech'i getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 68 yaşındaki Fransız teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Domenech, son olarak 2004-2010 yılları arasında Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Tecrübeli teknik direktör, bu dönemde Horozlar'ı 2006 Dünya Kupası'nda finale çıkarmıştı. Fakat 2010 Dünya Kupası'nda yaşanan huzursuzluklar ve alınan kötü sonuçlar Domenech'in ayrılığına neden olmuştu.
Olympique Lyon, Paris Saint-Germain, Bordeaux ve Strasbourg gibi takımlarda da görev alan Domenech, kulüp seviyesinde en son 1986'da Mulhouse'u çalıştırmıştı.
Nantes ligde, oynadığı 17 maç sonunda topladığı 15 puanla 16. sırada yer alıyor. 8 haftadır maç kazanamayan ekipte fatura, 1.5 sezondur takımın başında olan teknik direktör Christian Gourcuff'a kesilmişti.
Raymond Domenech, yeni takımıyla ilk maçında Rennes ile karşılaşacak.
Le FC Nantes annonce ce jour la nomination de Raymond Domenech au poste d’entraîneur de l’équipe première jusqu’à la fin de la saison 2020-2021.— FC Nantes (@FCNantes) December 26, 2020