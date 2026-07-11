Nantes teknik direktörü, Mustafa Muhammed'in davranışına şaşırdı: Daha önce böyle bir şey görmemiştim!

Mısırlı forvet Mustafa Muhammed, Fransız kulübü Nantes’in kadrosundaki gizemli yokluğunu sürdürüyor. Bu dikkat çekici gelişme, takımın ikinci ligdeki yeni sezon hazırlıklarına gölge düşürüyor. Oyuncu, 5-0’lık ezici bir galibiyetle sonuçlanan Flory ile oynanan ilk hazırlık maçına katılmamıştı.

"Ouest-France" gazetesi, 24 Haziran'da antrenmanların yeniden başlamasından bu yana süren oyuncunun yokluğunun, kulübün ikinci lige düşmesinin ardından maaşında kesinti yapılması konusundaki anlaşmazlıklarla ilgili olabileceğine işaret etti.

Teknik direktör Michel Der Zakarian, maç sonrası yaptığı açıklamada bu durum karşısında büyük şaşkınlığını dile getirerek şunları söyledi: “Mustafa… Daha önce böyle bir şey görmedim! Bu günlerde futbolda pek çok mantıksız şey görüyoruz. Bunu yapmaya karar veren kendisi. Geri döndüğünde ne olacağını göreceğiz.”

Türk kulübü Galatasaray'dan transfer edilen Mustafa Muhammed, Nantes'in önemli hücum oyuncularından biri olarak görülüyor. Bu nedenle, yeni sezonun başlamasına az bir süre kala ve takımın üst ligdeki yerini geri kazanmak için beklediği zorluklar göz önüne alındığında, onun devam eden yokluğu teknik kadro için endişe kaynağı oluşturuyor.