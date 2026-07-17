Nantes, Mustafa Muhammed’e karşı sabrını yitiriyor: Evde kalması gerekiyor!

Fransız kulübü Nantes, Mısırlı forveti Mustafa Mohamed ile ciddi bir kriz yaşıyor. Mohamed, takımın 24 Haziran’da antrenmanlara yeniden başlamasından bu yana hiçbir antrenmana katılmadı ve kulübün küme düşmesinin ardından Fransa İkinci Ligi’nde oynamayı reddediyor.

Teknik direktör Michel Der Zakarian, Perşembe günü yaptığı basın açıklamalarında krizin boyutunu ortaya koyarak şunları söyledi: “Nerede olduğunu bilmiyoruz. Onu arıyoruz ama bazen cevap vermiyor. Anlaşılan antrenmanlara gelmek istemiyor. Bu onun hatası, bizim değil. Gelmek istemiyorsa evde kalması gerekir.”

28 yaşındaki oyuncu, kulüp yönetiminden maaşının kesileceğini bildiren günlük mesajlar alırken, Instagram hesabındaki paylaşımlar dışında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu.

4 yıl önce Canaries’e katılan ve 136 maçta 29 gol atan Mustafa Mohamed, geçen bahar takımın ikinci lige düşmesinden önce Nantes ile Avrupa kupalarında oynamayı hedefleyen en önemli oyunculardan biriydi; ancak son Dünya Kupası’nda Mısır milli takımı kadrosuna çağrılmamıştı.

Bu kriz, Nantes’in yaz transfer döneminin olumlu bir şekilde başladığı bir dönemde ortaya çıktı. Kanari taraftarlarının çoğu, ikinci ligde rekabet edebilmek için yapılan transferlerin tutarlı olduğu konusunda hemfikir ve teknik direktör Der Zakarian’ın geri dönüşü, Flory’yi 5-0 mağlup ettikleri ilk hazırlık maçında umut verici sinyaller verdi. Ancak Mısırlı forvetin hikayesi uzamaya başladı ve kulüp içinde büyük bir hoşnutsuzluğa yol açtı.