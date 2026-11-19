Perşembe günü yayımlanan bir habere göre Portekiz Milli Takımı oyuncusu Bruno Fernandes, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan son Galler maçının ardından efsane futbolcu Cristiano Ronaldo'ya saygısızlık yapmakla suçlanıyor.

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"The Sun" gazetesinin aktardığına göre, Cristiano Ronaldo'ya yönelik saygısızlık iddiaları, Portekiz'in Galler karşısında aldığı 3-2'lik heyecan verici galibiyetin önüne geçti.

Portekiz 15 puanla grubun zirvesinde yer alırken, onu dokuz puanlı Norveç takip ediyor. Norveç, aynı puana sahip Danimarka'nın ikili averajla önünde bulunuyor. Galler ise 3 puanla son sırada.

Kaptanlık pazubandını takan Bruno Fernandes ilk golü attı, ancak oyundan alındıktan sonra bandı João Cancelo'ya devretti.

Manchester United'ın kaptanı sahadan ayrılırken Cancelo'yu işaret etti ve televizyon kameramanına "Kaptanı çek" dedi.

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Takım arkadaşı da bu şakaya katıldı ve yüzünde kocaman bir gülümsemeyle, daha önce Ronaldo'nun taktığı, kolundaki pazubandını gösterdi.

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Bu diyalog kısa sürede geniş çapta yayıldı ve pek çok kişi, Fernandes'in teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından emekliye ayrılan ve son milli arada kamptan ayrılan Portekiz efsanesiyle alay ettiğini düşündü.

Bir izleyici "Tüm zamanların en büyük oyuncusuyla alay ediyorlar" yorumunu yaparken, bir başkası "Bu oyuncular nankör" dedi.

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Ancak herkes aynı rahatsızlığı duymadı. Bir izleyici neşeyle "Hahahahaha kimse Cristiano'ya saygı duymuyor" yorumunu yaptı.

Bazıları ise oyuncuların yalnızca Cancelo'nun kaptanlık pazubandını ilk kez takmasını kutluyor olabileceğine dikkat çekti.

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Bir kullanıcı da ısrarla "Bu arada takım arkadaşları, Cancelo'nun kaptanlık pazubandını ilk kez takmasını kutluyor" dedi.

Fernandes'in niyeti ne olursa olsun, 41 yaşındaki Ronaldo'nun, emekliye ayrılmasının ardından gelen ilk milli arada Portekiz Milli Takımı üzerinde büyük bir gölge bıraktığı açık.

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Portekiz'in performansına eleştiriler

Galler deplasmanında alınan galibiyetle Portekiz, 4. Grup'ta ikinci sırayı paylaşan Danimarka ve Norveç'in 6 puan önündeki konumunu korudu.

Ancak Craig Bellamy'nin öğrencileri savunmadaki zaaflardan yararlanıp sürpriz bir sonuç almakla tehdit edince, sergilenen performans yeni soru işaretleri doğurdu.

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Bruno'dan Cristiano'ya övgü

Bruno Fernandes'in birkaç hafta önce Cristiano Ronaldo'yu övdüğünü ve şu ifadeleri kullandığını hatırlatalım: "Cristiano konusunda onunla konuştum ve ona söylediklerimi burada da tekrarlıyorum: En önemlisi, ne olursa olsun Cristiano Ronaldo, sadece Portekiz'de değil tüm dünyada ortaya koydukları nedeniyle milli takımımızın, ülkemiz futbolunun ve Portekiz'in en büyük sembolü olmayı asla bırakmayacak."

Fernandes sözlerine şöyle devam etti: "Onun sadece tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında değil, tüm Portekizlilerin kalbinde de ayrılmış bir yeri var. En önemlisi de bölünmeyi körüklemeyi bırakmamız. Milli takımın içinde bölünme yok; takım tektir ve dışarıdan gelebilecek gürültüye rağmen öyle kalacak. Her ev sorunlarını kapalı kapılar ardında çözmeli ve bence milli takım da bu şekilde çalışmalı."