Ronaldo'nun eski takım arkadaşı ve yurttaşı, yıldız futbolcunun son dönemdeki davranışlarını anlıyor.

Nani, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da uzun vadeli bir projenin parçası olması için zamanının olmadığını iddia etti.

Kırmızı Şeytanlar'ın sezona kötü başlangıcı, yakın zamanda büyük kupalar için rekabet edemeyeceklerini gösteriyor. Durumun farında olan beş Ballon d'Or sahibi de takımdan ayrılmak istiyor.

Ronaldo'nun ayrılma arzusu, bazı Manchester United taraftarlarının ağzında acı bir tat bıraktı. Bununla birlikte, eski takım arkadaşı Nani ise onun neden ayrılmak istediğini tam olarak anlayabiliyor.

Nani, Ronaldo'nun durumu hakkında ne dedi?

Rio Ferdinand'ın VIBE WITH FIVE Podcast'inde konuşan Portekizli, ülkesinin tüm zamanların en çok gol atan oyuncusunun davranışları hakkında ne hissettiği konusunda sorgulandı.

United ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Birlikte oynamayalı uzun zaman oldu ve Cristiano artık bir çocuk değil. Zaman değişiyor, tepkiler ve tavırlar da değişebiliyor.

"Ama gördüğümüz gibi, her zamanki gibi aynı şeyleri yapıyor; kaybetmeyi sevmiyor, takım iyi gitmediğinde tepki veriyor.

"Fakat tek fark, farklı zamanlar olması. Yine Manchester United'da oynuyor ama dünyanın her yerinde farklı takımlarda farklı oyuncularla iyi iş çıkarıyor. Menajerlerin güçlü bir takım kurmaya çalıştığı bir takımda bu kolay değil, zaman alır.

"Cristiano'nun takımın oturması için gelecek sezonu bekleyecek ve kaybedecek zamanı yok. En tepede olmaya, gol atmaya devam etmek istiyor. Bu yüzden tepkisi normal, hepimiz buna sahibiz."

Nani eski Manchester United'ı şimdiki takım ile nasıl karşılaştırdı?

Ferdinand, Joel Beya ve Stephen Howson ile gerçekleştirdiği 52 dakikalık sohbeti sırasında Nani, Old Trafford'daki kariyeri ve kulüpteki mevcut durum hakkında konuşmak için bolca zaman buldu.

Nani, şunları söyledi:

"Çok fazla konuşmayı sevmiyorum, oyuncular hakkında konuşmuyorum ama kulüpte açlık olmadığını, kazanmaya yönelik bir tutum ya da istek olmadığını görebiliyorsunuz.

"Çok yetenekli oyuncular var ama yorulmak istemiyorlar. Kazanmak için terlemem gerekse, yapardım. Onlar terlememeyi tercih ediyorlar.

"Takımda çok yetenekli oyuncular var, sağ ayakları ve sol ayaklarıyla şut atabiliyorlar ama son maçta [Brentford'a karşı] kimse kaleye şut atmıyordu, herkes pas veriyordu."