Nani: Antrenmana sarhoş gitseniz hoca umursamazdı!

MLS ekiplerinden Orlando City forması giyen Luis Nani, Manchester United'da geçirdiği günlerden bahsetti.

Bir dönem forması da giyen Portekizli futbolcu Luis Nani, 'da geçirdiği 7 sezonda teknik direktör Sir Alex Ferguson'ın yılbaşı sonrası gösterdiği tavırdan bahsetti.

ekiplerinden Orlando City'de oynayan Nani, disiplinli tutumu ile meşhur Ferguson'ın sürekli olarak böyle davranmadığını ve özel günlerde oyunculara rahat bir ortam sağladığını belirtti.

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Tribuna Expresso'ya konuşan 33 yaşındaki futbolcu şöyle söyledi:

"Onunla başım hiç belaya girmedi. Eğer bir sonraki günüm boşsa gece dışarı çıkar eğlenirdim. Noel veya yılbaşı gecelerinde de böyle olurdu. İngiltere'de böyle özel günlerde kimsenin umrunda olmazsınız. Yılbaşı gecesi antrenmana sarhoş giderdik ve hocaların umrunda olmazdı. Sir Alex Ferguson bu gibi durumlarda oyuncularla nasıl başa çıkacağını bilirdi. 'Bugün özel bir gün, size baskı yapamam' derdi."

"Tüm yıl durmadan oynardık. Eğer bir gün Wes Brown sarhoş bir şekilde idmana gelse, ne yapabilirdik ki? Bir anlık eğlence, rahatlama anı der geçerdik. Değişik bir antrenman olurdu, palyaço gibi takılırdı. Yalan söylemeyeceğim, gece dışarı çıkmayı severdim. Ama şu anda bunları yapmaktan kaçınıyorum çünkü en üst düzeyde oynayabilmek için gece hayatına son vermeniz ve ne zaman eğleneceğinizi bilmeniz gerek."