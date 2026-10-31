Tunus Millî Takımı'nın eski teknik direktörü Sami Trabelsi, yerel futbol federasyonu yetkililerinden birinin Tunus'un işlerine yaptığı müdahalelerin boyutu hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. Trabelsi, bu müdahalelerin oyuncu tercihleri ya da teknik kararlarla sınırlı kalmadığını, millî takım kampının içindeki ayrıntılara, hatta namaz sırasında ön saflarda kimin duracağını belirlemeye kadar uzandığını ortaya koydu!

Trabelsi, bugün cumartesi günü Tunus'un "Mosaique" radyosuna yaptığı dikkat çekici açıklamalarda, Tunus Millî Takımı'nın Fas'ta düzenlenen 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda yaşadığı başarısızlığın sorumluluğunun bir kısmını yetkililerin müdahalelerine yükledi ve tekrarlanan müdahalelerin takım içindeki çalışma ortamını olumsuz etkilediğini, teknik ekip üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.

Eski teknik direktör, kıtasal turnuvadan önceki döneme dair ayrıntıları hatırlatarak, Tunus'un Kasım 2025'te Katar'da düzenlenen Arap Kupası'nın ilk turunda elenmesinin ardından ortamın gerginleştiğini ve federasyon yetkililerinden birinin müdahalelerinin krizi daha da karmaşık hâle getirdiğini, hatta Afrika Uluslar Kupası müsabakaları başlamadan önce istifasını sunup Tunus'a dönmeyi düşündüğünü açıkladı.

Trabelsi, müdahalelerin teknik tercihlere ilişkin görüş bildirme sınırında durmadığını, millî takım kadrosuna belirli isimleri dayatma girişimine kadar vardığını belirtti ve şunları ekledi: "Naim Sliti'nin çağrılmasına karşı çıkan ve bana Tunus Ligi'nden bir oyuncuyu kadroya katmamı dayatmak isteyen biri vardı. Bütün bunları Tunus Futbol Federasyonu'ndaki bir yetkili yaptı; her şeyi belirleyen oydu."

Trabelsi'nin anlatımı oyuncu kadrosuna müdahaleyle sınırlı kalmadı; aynı yetkilinin millî takımla ilgili başka ayrıntılara da müdahale ettiğine işaret ederek, onun oyuncuların tedavi görme zamanlamasını bile belirlediğini, hatta iş namaz sırasında ön saflarda duran kişileri belirlemeye kadar vardığını söyledi. Bu, yetkilinin Tunus kampı içindeki nüfuzunun genişliği olarak nitelendirdiği duruma bir göndermeydi.

Sert eleştirilerine rağmen Trabelsi, sonuçların sorumluluğundan kendisini de muaf tutmadı; millî takımın kendi yönetimindeki dönemde beklenen performansı sergileyemediğini ve olumlu sonuçlar alamadığını kabul etti, ulaşmaya çalıştığı hedeflere erişemediği için Tunus taraftarından özür diledi.

Tunus Federasyonu, 2025 Afrika Uluslar Kupası'ndaki başarısızlığın ardından Trabelsi'yi görevden almış, ardından onun yerine görevi Sabri Lamouchi devralmış, daha sonra ise bu isim 2026 Dünya Kupası'nda tek bir resmî maçın ardından, millî takımın gidişatına ve sonuçlarına yönelik eleştiriler arasında görevinden ayrılmıştı.

Şu anda Tunus Millî Takımı'nı Moïn Chaabani çalıştırıyor. Chaabani, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Uganda ve Botsvana ile berabere sonuçlanan iki maç yönetti.