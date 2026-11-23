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Eski takım arkadaşı Radja Nainggolan, Romelu Lukaku'nun Belçika Millî Takımı'ndan ani ayrılığıyla ilgili “bir bomba daha patlatacağını” şu podcast'te söyledi: Ongefilterd Voetbal.

Lukaku, geçen hafta pazartesi günü sosyal medya üzerinden yaptığı ani açıklamayla Belçika Millî Takımı'nı bıraktığını duyurdu. Haber, millî takım teknik direktörü Mark van Bommel'i bile hazırlıksız yakaladı.

Forvet, son yıllarda ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Millî takım formasıyla 94 gol attı; bu sayı, diğer tüm Belçikalı oyuncuların gol sayısından en az 53 fazla. Kevin De Bruyne, 41 golle ikinci sırada.

Het Laatste Nieuws'a göre Lukaku'nun Belçika Millî Takımı'nı bırakma kararının temelinde, Van Bommel'in ona verdiği yedek rolü yatıyordu.

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“Kırmızı Şeytanlar'daki yedek rolünü kabullenmekte zorlanıyordu. Türkiye karşısında maça kulübede başlayacağı haberi de sonunda bardağı taşıran son damla oldu.”

Nainggolan ise şimdi tartışmayı daha da alevlendirdi. AS Roma ve Royal Antwerp gibi takımlarda forma giyen eski millî futbolcuya göre Lukaku, daha pek çok sorunu gün yüzüne çıkaracak.

Nainggolan, “Lukaku'yla bir saat telefonda konuştum. Bana yalnızca bir bomba patlatacağını söyleyebileceğimi söyledi. Yani devamı gelecek,” diyerek söze başladı.

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“Çünkü onunla birkaç kişi arasında kurum içinde sorunlar vardı. Daha fazlasını söylemeyeceğim. Bunu kendisi açıklayacak.”

“Onun duyguları adına konuşamam. Ama pek çok konuda biraz kırgın, hayal kırıklığına uğramış ve öfkeliydi. Gerçek sorunların ne olduğunu yakında duyacağız,” diye sözlerini tamamladı.