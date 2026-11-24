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Romelu Lukaku ile Belçika Futbol Federasyonu arasında gerçekte ne yaşandı? Daha önce Inter, Roma ve Napoli'de oynayan 1993 doğumlu forvet, Uluslar Ligi grup aşamasının son haftasında İtalya'ya karşı kazanılan maçın ardından milli takımı bıraktığını açıkladı. Ancak bu kararın arkasında çok daha fazlası olabilir. Böyle kesin bir karar kimsenin aklına gelmiyordu. Üstelik Anderlecht altyapısında yetişen forvet, yalnızca birkaç ay önce 2030 Dünya Kupası'nı hedeflediğini belirtmişti.

Eski takım arkadaşı Radja Nainggolan'ın da kabul ettiği gibi, belli ki bir şeyler ters gitti. Nainggolan, Ongefilterd podcast'inde şunları söyledi: "Romelu ile telefonda bir saat konuştum. Bana tekrarlayamayacağım pek çok şey anlattı ve yakında bomba patlatacağını söyleyebilirim. Onunla milli takımdaki bazı kişiler arasında sorunlar olduğunu doğrulayabilirim. Daha fazlasını söyleyemem, açıklamayı kendisi yapacak."

Ardından şöyle devam etti: "Onun adına konuşamam ama kendisini incinmiş hissettiğini söyleyebilirim. Birçok şey yüzünden hayal kırıklığına uğramış ve öfkeli. Gerçek sorunların ne olduğunu yakında öğreneceğiz."

Belçika basınında yazılanlara göre, Kırmızı Şeytanlar'la Dünya Kupası'nda yer alabilmek için sakatlığından rekor sürede iyileşen Lukaku, yeni milli takım teknik direktörü Mark van Bommel ile anlaşamıyordu. Van Bommel için ikinci tercihti.

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Bu, Big Rom için bir hakaretti. Fenerbahçe'nin şu anki forveti, kendisini kimsenin alternatifi olarak görmüyor. Hele daha baştan. Belçika tarihinin 94 golle en çok gol atan oyuncusu, kendisine saygı gösterilmediğini ve değer verilmediğini hissetti. Ancak tabloyu daha net görebilmek için Lukaku'nun açıklamalarını beklemek gerekecek. Nainggolan'a göre bu açıklamalar yakında gelecek.