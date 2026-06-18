Naif Akred’in geleceği hakkındaki belirsizliği artıran ilgi çekici bir gelişme

2026 Dünya Kupası’nın başlamasına birkaç gün kala Fas milli takım kadrosundan çıkarılmasının ardından, özellikle zorlu bir sezon geçirmiş olması nedeniyle Marsilya’nın oyuncusu Naif Akrad’ın geleceği yeniden gündeme geldi.

"Foot Mercato" sitesi, Naif Akrad'ın geleceğinin önümüzdeki haftalarda Marsilya transfer piyasasının en sıcak konularından biri olacağını belirtti.

Geçen yaz, Mehdi Benatia'nın öncülüğünde uzun süren görüşmelerin ardından Olympique Marsilya'ya katılan Faslı savunma oyuncusu, kulübün sportif direktörünün en önemli önceliklerinden biriydi; spor direktörü, eski Rennes oyuncusunun Marsilya'nın savunma hattını güçlendirmek için ideal özelliklere sahip olduğuna inanıyordu.

Saha içinde ise Nayef Akrad, bu güvene layık olduğunu kanıtlamakta tereddüt etmedi; o, Marsilya savunmasının doğuştan bir kaptanı, tecrübeli bir milli oyuncu ve soyunma odasında öne çıkan bir kişiliktir. “Atlas Aslanı”, kısa sürede takımın sisteminde vazgeçilmez oyunculardan biri olarak yerini sağlamlaştırdı.

Ancak sezonu, birçok fiziksel aksilikle de geçti. Onu engelleyen sık sık yaşanan sakatlıklar nedeniyle, bazen acıya katlanmak zorunda kalan stoper, sezonun büyük bir bölümünü tam performans gösteremeden geçirdi.

Bu durum, doğal olarak bazı önemli maçlardaki istikrarını ve performansını etkiledi ve sonuç olarak, tüm turnuvalarda Marsilya formasıyla sadece 25 maça çıkabildi.

15 milyon avroluk madde

Birkaç hafta sahalardan uzak kaldıktan sonra, Akard’ın net bir hedefi vardı: Dünya Kupası’nda Fas milli takımıyla birlikte yer almak için zamanında geri dönmek.

Ameliyatı başarılı geçse ve rehabilitasyon programı olumlu seyretse de, 30 yaşındaki savunma oyuncusu turnuva başlamadan önce fiziksel kondisyonunu tam olarak geri kazanamadı.

Bununla birlikte, Akred'in Marsilya'daki serüveni uzun sürmeyebilir; sözleşmesi Haziran 2030'a kadar geçerli olsa da Faslı savunma oyuncusu kendini zor bir durumda buluyor.

"Foot Mercato"nın verdiği bilgilere göre, Marsilya ile olan sözleşmesinde 15 milyon avroluk bir tazminat maddesi bulunuyor.

Herhangi bir kulüp bu tutarı öderse, Olympique Marsilya oyuncuyu bırakmak zorunda kalacak; hatta durum daha da kısıtlayıcı: Marsilya yönetimi bu teklife rağmen oyuncuyu bırakmayı reddederse, maaşını iki katına çıkarmak zorunda kalacak. Marsilya’nın spor yönetimi, başlarına çöken bu tehlikeyi tam olarak farkında; zira Faslı milli oyuncuyla ilgilenen kulüplerin gözünden bu sözleşme durumu kaçmadı. Hâlâ yoğun talep gören ve Avrupa ile Körfez bölgesinden zaten birkaç ciddi teklif almış olan oyuncunun transfer piyasası, Olympique Marsilya için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor.