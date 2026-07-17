Nahda Berkan, Mouin Chabani ve Tunus Milli Takımı ile ilgili resmi açıklamasıyla herkesi şaşırttı

Faslı Nahda Berkan kulübü, Cuma sabahı yayınladığı resmi açıklamada, Tunuslu teknik direktörü Moïne Chaabani’nin geleceğine dair spekülasyonlara son verdi. Açıklamada, teknik direktörün Tunus Futbol Federasyonu’ndan “Kartaca Kartalları” milli takımının teknik direktörlüğünü üstlenmesi için resmi bir teklif aldığı belirtildi. Bu adım, Şabani’nin antrenörlük kariyerindeki en önemli zorluklardan birini üstlenmek üzere ülkesine dönmeye çok yakın olduğunu teyit ediyor.

Bu gelişme, Tunus Futbol Federasyonu’nun, milli takımın turnuvada elde ettiği hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle, 2026 Dünya Kupası grup aşaması sırasında teknik direktör Sabri Lamouchi’yi görevinden almasını açıklamasının ardından geldi.

Haberlere göre, Tunus Futbol Federasyonu, Fransız Hervé Renard ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından, önümüzdeki saatler içinde Şabani'yi "Kartaca Kartalları" milli takımının teknik direktörü olarak atamaya hazırlanıyor. Böylece Tunus milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki Sabri Lemouchi ve Hervé Renard deneyimlerinin ardından yeniden ulusal antrenörlük geleneğine geri dönecek.

Nahda Berkane, resmi açıklamasında şunları söyledi: “Nahda Berkane Kulübü, sadık taraftarlarına ve spor kamuoyuna, takımın teknik direktörü Sayın Maïn Şebani’nin, Tunus Futbol Federasyonu’ndan Tunus Milli Takımı’nın teknik direktörlüğü görevini üstlenmesi için resmi bir teklif aldığını duyurur.”

Kulüp, Şabani’nin Nahda Berkane ile 30 Haziran 2027’ye kadar süren bir sözleşmesi olduğunu ekleyerek, Tunus Futbol Federasyonu’nun daha önce iki kez milli takımın başına geçmesi için kendisiyle iletişime geçtiğini ve bu temasların üçüncü kez yenilendiğini belirtti.

Açıklamada, kulüp yönetiminin teknik direktörün milli takım çağrısına yanıt verme isteğine tam anlayış gösterdiği belirtilerek şunlar vurgulandı: “Milli takımı yönetme görevinin taşıdığı özel değer ve vatan çağrısı ile milli takıma hizmet etmenin ulusal anlamı göz önüne alındığında, Nahda Berkan kulübü bu talebi anlayışla karşıladı; bu göreve duyduğu saygı, Fas Krallığı ile Tunus Cumhuriyeti’ni birleştiren kardeşlik, saygı ve sportif işbirliği ilişkileri çerçevesinde, ayrıca her iki ülkenin futbol kurumları arasındaki seçkin bağlar da göz önünde bulundurulmuştur.”

Kulüp, Tunuslu teknik direktörün takımda geçirdiği süreyi överek, onun teknik açıdan ve sonuçlar üzerinde belirgin bir iz bıraktığını vurguladı. Açıklamada şöyle denildi: "Takımın teknik direktörlüğünü üstlendiği iki buçuk yıl boyunca, Sayın Maïn Şabani büyük bir profesyonellik, sürekli bir bağlılık ve kulübe, yöneticilerine, oyuncularına ve taraftarlarına derin bir saygı sergiledi. Çalışmaları ve çabalarıyla önemli başarılara imza attı ve Nahda Berkane tarihine özel bir sayfa yazdı."

Ayrıca Nahda Berkane yönetimi, Tunuslu teknik direktöre görev süresi boyunca sunduğu katkılarından dolayı teşekkür ederek, kendisine yeni macerasında başarılar diledi. Aynı zamanda kulüp, takımın spor projesinin sürekliliğini garanti altına almak amacıyla bir sonraki aşamaya hazırlanmak için tüm ciddiyet ve sorumlulukla çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Kulüp, açıklamasının sonunda taraftarlarını haberleri yalnızca resmi kanallardan takip etmeye davet ederek, kulüple ilgili tüm gelişmeleri taraftarlarına aktaracağını vurguladı.

Mouin Chaabani, Afrika kıtasında zengin bir teknik direktörlük geçmişine sahiptir. 2018 ve 2019 yıllarında Tunuslu Taraji’yi iki yıl üst üste Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımış, daha sonra 2024-2025 sezonunda Nahda Berkane'yi yöneterek Fas Ligi ve Afrika Konfederasyon Kupası şampiyonluklarını kazanarak yeni bir başarıya imza attı. Bu başarıları, onu önümüzdeki dönemde Tunus Milli Takımı’nı yönetmesi için en çok öne çıkan isimlerden biri haline getiriyor. Böylece, “Kartaca Kartalları”nın kıtasal ve uluslararası düzeyde eski ihtişamını geri kazanması umuluyor.