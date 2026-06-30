Naglmann, Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından: İstifa etmeyeceğim... Almanya ile devam etmek istiyorum

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmelerine rağmen görevinden istifa etmeyi reddederek, Mannschaft’ı çalıştırmaya devam etmek istediğini vurguladı.

Paraguay milli takımı, Salı günü sabahın erken saatlerinde ABD'nin Boston kentindeki stadyumda oynanan maçta, normal süre ve uzatmaların ardından 1-1 berabere kaldıkları Almanya'yı penaltı atışlarında 4-3 yenerek 2026 Dünya Kupası'nda 32'li turda eledi.

Bu galibiyetle Paraguay Milli Takımı, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi ve önümüzdeki Çarşamba sabahı oynanacak Fransa-İsveç maçının galibini bekliyor.

Nagelsmann, Dünya Kupası'ndan elendikten sonra Alman "Magenta" kanalına yaptığı açıklamada, sözleşmesinin 2028 yılına kadar sürdüğünü belirterek istifa etmeyi düşünmediğini açıkladı.

"Fußballmarkt" sitesinin aktardığına göre, Alman teknik direktör maçla ilgili olarak şunları söyledi: "Kanattan kanada paslaşmak çok zamanımızı aldı. Bir noktada daha direkt bir oyun tarzına geçtik; bunu on kat daha fazla yapabilirdik."

Ayrıca şunları ekledi: “Genel olarak hücumda yeterince etkili olamadık. Çok dengeli bir kadromuz olduğu için hayal kırıklığı muazzam. Konsantrasyon tamdı; hiçbir ihmal söz konusu değildi.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Bir turnuvadan elenmek, belirleyici bir deneyimdir. Alman Futbol Federasyonu yetkilileri beni isterse hazırım. Eğer istemiyorlarsa, bunu bana söylemeleri gerekir. Devam etmek istiyorum ve hazırım. Geri adım atan biri değilim. Bu söz konusu bile olamaz.”