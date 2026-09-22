Naglesmann şokunu üzerinden attı: Almanya'nın genç yıldızı Klopp'la yaptığı görüşmenin perde arkasını anlattı

Köln'ün genç yıldızı Said El Mala, kariyerinde ikinci kez A Milli Almanya takımına çağrıldı ve şimdi yeni teknik direktör Jürgen Klopp yönetiminde ilk milli maçına çıkmayı umuyor.

El Mala, Klopp'un kendisini milli takıma davet ettiği telefon görüşmesini "kısa ve öz" olarak nitelendirdi.

20 yaşındaki oyuncu, davet edildiği sırada uçakta olduğunu açıkladı ve Klopp'a bir kısa mesaj göndererek iner inmez geri arayacağına söz verdiğini belirtti.

Alman kicker dergisi, El Mala'nın Salı günü Köln radyosuna yaptığı açıklamayı aktardı. Oyuncu şunları söyledi: "Görüşme kısa ve özdü. O sırada (Klopp) çok fazla telefon alıyordu ve birçok oyuncu kendisini geri arıyordu."

El Mala, Klopp ile yaptığı görüşme sırasında neler hissettiğini de anlattı: "Gergindim, ama gerginlik on saniye sonra kayboluyor. Neşeli ruhuyla insanın kalbini fetheden bir teknik direktör, sonrasında hiç gergin olmuyorsunuz."

Klopp'un kendisine daha derin bir sohbet sözü verdiğini de ekledi: "Bana şöyle dedi: Geldiğinde, sakin bir şekilde tekrar konuşacağız."

Kısa süre önce Köln ile sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatan oyuncu, yeniden çağrılmasını performansının bir teyidi olarak görüyor.

El Mala şöyle konuştu: "Bu çağrıya gerçekten değer veriyorum. Bu, onun (Klopp) bende beğendiği bir şey gördüğü anlamına geliyor."

Ve ekledi: "Elbette, geliştirmem gereken yönler var. Bunu o da biliyor, ben de. Ama yeteneklerimi gösterme fırsatım var ve bunu en iyi şekilde değerlendireceğim."

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El Mala, Kasım 2025'te eski teknik direktör Julian Nagelsmann döneminde Almanya Milli Takımı'na katılmış, ancak o dönem Lüksemburg maçında forma giymemiş ve 21 Yaş Altı Milli Takımı'na geri gönderilmişti. Daha da dikkat çekici olan, Nagelsmann'ın onu Alman Ligi'nde parlak bir sezon geçirmesine (13 gol ve 5 asist) rağmen daha sonra 2026 Dünya Kupası kadrosundan çıkarmasıydı; bu durum oyuncunun birçok kez hayal kırıklığını dile getirmesine yol açtı.

Klopp'un göreve gelmesiyle tablo hızla değişti; "Sky Sports"un aktardığına göre Klopp, El Mala'yı UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki Sırbistan ve Yunanistan maçlarında sahaya sürmeyi "kararlılıkla planlıyor".

Almanya Milli Takımı, Klopp dönemine önümüzdeki Perşembe günü Johan Cruijff Arena'da Hollanda ile karşılaşarak, UEFA Uluslar Ligi'nin birinci yolunun ilk turu kapsamında başlıyor; ardından sırasıyla 27 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde Yunanistan ve Sırbistan ile oynayacak.

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