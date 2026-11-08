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Mohamed Saeed
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Nagelsmann mı, Howe mu? Michael Carrick'in geleceği belirsizliğini korurken Manchester United yönetimi bir sonraki teknik direktör konusunda ikiye bölündü

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Manchester United kritik bir yol ayrımında. Kulüp yönetimi, bundan sonra takımın başında kimin olması gerektiği konusunda görüş ayrılığı yaşıyor. Michael Carrick şimdilik görevini sürdürse de küme düşme tehlikesi, yerine yüksek profilli bir ismin getirilmesi konusunda kulüp içinde yoğun bir tartışma başlattı.

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Olası halefler konusunda yönetimde görüş ayrılığı

Old Trafford’da kulübün uzun vadede teknik direktörlük görevini kime emanet edeceği konusunda ciddi bir görüş ayrılığı yaşanıyor. Manchester United’ın ligde aldığı sonuçlar kötüleşmeye devam ederken, kulübün transfer direktörü Christopher Vivell’in Julian Nagelsmann’ın göreve getirilmesini savunduğu belirtiliyor.

Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nın eski teknik direktörü, bazıları tarafından kadroyu modernleştirebilecek üst düzey bir taktik uzmanı olarak görülüyor. Ancak SportBible’ın aktardığına göre teknik direktör Jason Wilcox farklı bir profile yöneliyor ve eski Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe’ın Premier League deneyimini tercih ediyor.

Yönetimdeki bu ayrılık, diğer önemli adayların seçenek olmaktan uzaklaştığı bir döneme denk geliyor. Antonio Conte, Napoli’den ayrılmasının ardından yeniden teknik direktörlük görevine dönme ihtimaline kamuoyu önünde mesafe koydu. Eski İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate ise yakın zamanda yeniden teknik direktörlük yapmayı düşünmediğini belirtti.

Carrick’in yerine geçecek net bir alternatif yok

Göreviyle ilgili tartışmalar artmasına rağmen United yönetiminin somut bir planı olmadan değişikliğe gitmekte tereddüt ettiği düşünülüyor. Tanınmış gazeteci David Ornstein, duruma ilişkin tabloyu ortaya koyan bir değerlendirme yaptı. Ornstein’a göre yönetimin şu ana kadar adım atmaması, mevcut teknik ekibin durumu düzeltmesini istediğine işaret ediyor. USA Network’e yaptığı açıklamada, “Bence Old Trafford’daki gerçek şu: Carrick’in başarılı olmasını istiyorlar” dedi. “Onu görevden alıp bir değişiklik yapmak isteselerdi, sanırım bunu şimdiye kadar yapar ve geçici bir çözüm bulurlardı.”

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United’ın Nottingham Forest’ın son başarısının ardından kısa süre önce Premier League’de düşme hattına gerilemesiyle durum belirsizliğini koruyor. Şampiyonlar Ligi’nde Roma karşısında alınan heyecanlı 3-2’lik galibiyet kısa süreli bir rahatlama sağlasa ve takımın moralini yükseltse de lig performansı taraftarlar için büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

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Ornstein sözlerini şöyle sürdürdü: “Hafta içinde Roma karşısında alınan sonuçla moraller yükseldi. Bugün Villa karşısında ne olacağını görelim. Gerçek şu ki Old Trafford’da bir değişiklik yapılması hâlinde ne yapılacağına dair kesin bir plan yok.”

Belirsizliğe rağmen Carrick işine odaklanıyor

Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Carrick ise üzerindeki yoğun baskıya rağmen işlerini olağan şekilde sürdürmeye çalışıyor. Kulübün sahipleriyle iletişimi konusunda açık konuşan teknik direktör, görevinin güvencede olduğuna dair kendisine herhangi bir garanti verilmediğini kabul etti. Güvence alıp almadığı sorulduğunda gazetecilere, “Hayır. Her zamanki gibi devam ediyoruz” dedi. “Maçla ilgili ne olacaksa olacak ve bizim doğru şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Geçen akşam da [Roma’ya karşı] maçı sabırsızlıkla beklediğimi söylemiştim. Gerçekten öyleydi.”

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Carrick, bu çalkantılı dönemde Old Trafford taraftarlarının takıma destek vermesini umuyor. Taraftarların “heyecanlı ve görecekleri şeyler konusunda iyimser” olmaları gerektiğini belirtiyor. Millî takıma gitmeyen oyuncularla uluslararası maçlar arasındaki dönemde antrenmanlara devam etmeyi planlasa da Villa karşısında alınacak sonucun, takım geri döndüğünde kendisinin hâlâ kulüpte olup olmayacağını belirleyebileceğini biliyor.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
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