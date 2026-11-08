Nagelsmann mı, Howe mu? Michael Carrick'in geleceği belirsizliğini korurken Manchester United yönetimi bir sonraki teknik direktör konusunda ikiye bölündü

Manchester United kritik bir yol ayrımında. Kulüp yönetimi, bundan sonra takımın başında kimin olması gerektiği konusunda görüş ayrılığı yaşıyor. Michael Carrick şimdilik görevini sürdürse de küme düşme tehlikesi, yerine yüksek profilli bir ismin getirilmesi konusunda kulüp içinde yoğun bir tartışma başlattı.

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Olası halefler konusunda yönetimde görüş ayrılığı

Old Trafford’da kulübün uzun vadede teknik direktörlük görevini kime emanet edeceği konusunda ciddi bir görüş ayrılığı yaşanıyor. Manchester United’ın ligde aldığı sonuçlar kötüleşmeye devam ederken, kulübün transfer direktörü Christopher Vivell’in Julian Nagelsmann’ın göreve getirilmesini savunduğu belirtiliyor.

Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nın eski teknik direktörü, bazıları tarafından kadroyu modernleştirebilecek üst düzey bir taktik uzmanı olarak görülüyor. Ancak SportBible’ın aktardığına göre teknik direktör Jason Wilcox farklı bir profile yöneliyor ve eski Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe’ın Premier League deneyimini tercih ediyor.

Yönetimdeki bu ayrılık, diğer önemli adayların seçenek olmaktan uzaklaştığı bir döneme denk geliyor. Antonio Conte, Napoli’den ayrılmasının ardından yeniden teknik direktörlük görevine dönme ihtimaline kamuoyu önünde mesafe koydu. Eski İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate ise yakın zamanda yeniden teknik direktörlük yapmayı düşünmediğini belirtti.

Carrick’in yerine geçecek net bir alternatif yok

Göreviyle ilgili tartışmalar artmasına rağmen United yönetiminin somut bir planı olmadan değişikliğe gitmekte tereddüt ettiği düşünülüyor. Tanınmış gazeteci David Ornstein, duruma ilişkin tabloyu ortaya koyan bir değerlendirme yaptı. Ornstein’a göre yönetimin şu ana kadar adım atmaması, mevcut teknik ekibin durumu düzeltmesini istediğine işaret ediyor. USA Network’e yaptığı açıklamada, “Bence Old Trafford’daki gerçek şu: Carrick’in başarılı olmasını istiyorlar” dedi. “Onu görevden alıp bir değişiklik yapmak isteselerdi, sanırım bunu şimdiye kadar yapar ve geçici bir çözüm bulurlardı.”

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United’ın Nottingham Forest’ın son başarısının ardından kısa süre önce Premier League’de düşme hattına gerilemesiyle durum belirsizliğini koruyor. Şampiyonlar Ligi’nde Roma karşısında alınan heyecanlı 3-2’lik galibiyet kısa süreli bir rahatlama sağlasa ve takımın moralini yükseltse de lig performansı taraftarlar için büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

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Ornstein sözlerini şöyle sürdürdü: “Hafta içinde Roma karşısında alınan sonuçla moraller yükseldi. Bugün Villa karşısında ne olacağını görelim. Gerçek şu ki Old Trafford’da bir değişiklik yapılması hâlinde ne yapılacağına dair kesin bir plan yok.”

Belirsizliğe rağmen Carrick işine odaklanıyor

Getty Images

Carrick ise üzerindeki yoğun baskıya rağmen işlerini olağan şekilde sürdürmeye çalışıyor. Kulübün sahipleriyle iletişimi konusunda açık konuşan teknik direktör, görevinin güvencede olduğuna dair kendisine herhangi bir garanti verilmediğini kabul etti. Güvence alıp almadığı sorulduğunda gazetecilere, “Hayır. Her zamanki gibi devam ediyoruz” dedi. “Maçla ilgili ne olacaksa olacak ve bizim doğru şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Geçen akşam da [Roma’ya karşı] maçı sabırsızlıkla beklediğimi söylemiştim. Gerçekten öyleydi.”

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Carrick, bu çalkantılı dönemde Old Trafford taraftarlarının takıma destek vermesini umuyor. Taraftarların “heyecanlı ve görecekleri şeyler konusunda iyimser” olmaları gerektiğini belirtiyor. Millî takıma gitmeyen oyuncularla uluslararası maçlar arasındaki dönemde antrenmanlara devam etmeyi planlasa da Villa karşısında alınacak sonucun, takım geri döndüğünde kendisinin hâlâ kulüpte olup olmayacağını belirleyebileceğini biliyor.