Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann, transfer söylentilerini kesin bir dille yalanladı.

Alman kulübünün formasını giyen Leon Goretzka’nın ismi bir süredir Manchester United ile anılıyor. Kırmızı Şeytanlar’ın, 2022’de sözleşmesi bitecek olan Goretzka’ya gelecek yaz için şimdiden bir teklif götürdüğü iddia edilmişti.

Goretzka ile yeni sözleşme görüşmelerinde şu ana kadar ilerleme kaydedemeyen Bayern’in, yetenekli orta sahayı bedelsiz kaybetmek yerine bu yaz satması da ihtimaller arasında gösteriliyordu.

Manchester United, Pogba'nın yerine Goretzka'yı transfer etmek istiyor

Ne söyledi?

Nagelsmann, kontrat görüşmeleriyle ilgili tüm detaylara hakim olmadığını itiraf etse de, Goretzka’nın takımda kalacağından emin.

“Elbette ona planlarımdan bahsettim. Yeni sözleşme imzalaması halinde mutlu olacağımı söyledim. Takımda kalacağına inanıyorum.

“Kontrat yenileme sürecinde konuşulması gereken birçok farklı konu var. Ben işin sportif yönüne odaklanamaya devam edeceğim. O, Avrupa’nın en tehlikeli orta sahalarından biri. Üstelik daha fazlasını yapabilecek potansiyele sahip.”

Sürpriz sonuçlar transfere yöneltebilir

Omar Richards ve Sven Ulreich’i bedel ödemeden kadrosuna katan Bayern, Şubat ayında RB Leipzig’den 44,5 milyon euro’ya transfer ettiği Dayot Upamecano için de resmi imza töreni düzenlemişti.

Şu ana kadar oynadığı dört hazırlık maçını da kaybeden Bayern, önümüzdeki günlerde transfer piyasasında daha aktif olabilir.

“Daha önce de söylediğim gibi, iyi işleyen bir takımı devraldım. Henüz tam kadroyla çalışamadık. Pazartesi eksik oyuncular dönecek ardından antrenmanlarda ritmimizi bulmaya çalışacağız.”

“Sonuçlar beni endişelendirmiyor. Bugün ilk yarıda iyiydik. Oyunu kontrol ettik ve iyi oynadık, ama üçüncü bölgede yeterince fırsat yaratamadık.”

Kimler ayrıldı?

Transfer döneminde David Alaba’yı Real Madrid’e kaptıran Bayern Münih, bir diğer yıldız oyuncu Goretzka’yı da kaybetmek istemiyor.

Bayern, sözleşmesi sona eren tecrübeli isimler Jerome Boateng ve Javi Martinez’le de yollarını ayırmıştı.

Daha fazlası için:

Yusuf Demir, Barcelona formasıyla yıldızlaştı

James Rodriguez'den Real Madrid açıklaması: Tekrarlanmayacak

Yeni Pogba'nın hedefleri çok büyük