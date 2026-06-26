Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, takımının Ekvador’a karşı 2-1 yenilgiye yol açan ciddi hatalar yaparak futbol açısından kendi kendini mahvettiğini vurguladı.

Alman teknik direktör, "Magenta TV" kanalında Johannes B. Körner, Jürgen Klopp ve Mats Hummels'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Maça harika bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Erken öne geçtiğimizde, daha ikna edici oynamalı ve bu üstünlüğü sonuna kadar korumalıyız. Ne yazık ki, golün hemen ardından, pozisyon alma hatalarımızla 'harakiri' yapmaya başladık. Sonra işler karıştı. Bir noktada Ekvador, sahada daha ileriye çıkarak bize baskı yapabileceğini fark etti."

“Harakiri”, Japonya’da onurla ilgili nedenlerle veya üst makamın emriyle uygulanan bir intihar ritüelidir ve karnını deşmekten ibarettir.

Nagelsmann, New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda Gonzalo Plata’nın attığı galibiyet golünde şanssız olan kaleci Manuel Neuer’i şiddetle savundu. Teknik direktör şöyle konuştu: “Oyuncu arkadan giriyor, ayağını uzatıyor ve kalecinin bu müdahaleyi yapması çok zor oluyor... Bu, Mano için çok sinir bozucu bir durum çünkü o belirleyici anı henüz yakalayamadı.”

Almanya milli takımının teknik direktörü, maçın yavaş temposundan kimseyi sorumlu tutmamak gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Tüm oyunculara güveniyoruz ve kendilerini kanıtlamaları için onlara fırsat vermeliyiz. Ekvador’un her şeyi riske attığı açıktı. Güçlü bir baskı uyguladıkları göze çarpıyordu. Düzenimizi kaybettik ve nefes almaya zar zor vakit bulabildik. İkinci yarıda galibiyeti hak ettiler."

Nagelsmann, oyuncularını boşluk ararken aceleci davranmakla ve sabırsızlık göstermekle suçladı ve forvet hattı ilerlediğinde “kontrolü kaybettiklerini” kabul etti.

Nagelsmann, pişmanlığını ve hatasını kabul ederek şöyle dedi: “Ekvador’un daha ileriye çıkıp baskı kurmasına izin verdik.”

Nagelsmann, basın toplantısında yenilgiyi kabullenip bir an önce unutmanın gerekliliğine vurgu yaparak şöyle konuştu: “Yenilgiyi kabullenmeli ve bu sayfayı olabildiğince çabuk kapatmalıyız ki, üçüncü sırada yer alan en iyi sekiz takımdan biriyle oynayacağımız son 32 turu maçına gerçekten odaklanabilelim.”