Nagelsmann'ın Harry Kane açıklaması Conte'yi kızdırdı: "Başka takımların oyuncuları hakkında konuşmayı sevmiyorum"

Bayern Münih'ün teknik patronu, Kane'in Bundesliga'da çok başarılı olabileceğini söylemişti.

Tottenham teknik direktörü Antonio Conte, Bayern Münih'i çalıştıran Julian Nagelsmann'ın Harry Kane hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

Alman basınında Bayern'in Robert Lewandowski'nin yerine Kane'i transfer etmek istediği yönünde haberler yer almıştı.

Cuma günü bu konudaki soruları yanıtlayan Nagelsmann, Kane'den övgü dolu sözlerle bahsetse de yüksek bonservisin problem yaratabileceğini vurguladı.

Nagelsmann, Kane hakkında ne söyledi?

"Sorun Harry Kane'in çok pahalı olması, ama harika bir oyuncu ve en iyi forvetler arasında."

"Bundesliga'da çok gol atabilir. Fiyatını tam olarak bilmiyorum, ama bizim için zorlayıcı olabilir."

Geçen yaz Manchester City'nin Kane için yaptığı dört teklifi de reddeden Tottenham yönetimi yıldız forvet için 175 milyon euro talep etmişti.

Conte'nin Nagelsmann'a yanıtı sert oldu

İtalyan teknik adam, Tottenham'ın Rangers'ı Kane'in golleriyle 2-1 yendiği hazırlık maçının ardından basının karşısına geçti.

Nagelsmann'ın davranışını doğru bulmadığını belirten Conte, Kane'i satmak istemediklerini söyledi.

"Planımız gayet açık. Kane bu projenin bir parçası, hem de çok önemli bir parçası."

"Ben diğer kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmayı sevmiyorum. Bir şey yapmak istediğimde gidip oyuncunun kulübüyle görüşürüm, medyayı kullanmam."

"Bunu diğer kulübe karşı biraz saygısızca buluyorum. Benim transfer yöntemim böyle değil."