Süper Lig

Nagatomo ve Luyindama'nın sözleşmeleri askıya alındı

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Galatasaray,'da Christian Luyindama ve Yuto Nagatomo'nun, Fenerbahçe'de ise Alper Potuk'un lisansları askıya alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu, ikinci transfer tescil dönemi sonrası A takım oyuncu listelerini yayınladı.

Yapılan transferlerin ardından yabancı sayısı 16'ya yükselen Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Christian Luyindama ile yetersiz performansı nedeniyle Yuto Nagatomo'nun lisansları çıkarılmadı.

Fenerbahçe'de de ise ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'a gitmeyi reddeden Alper Potuk, TFF'ye verilen listede kendisine yer bulamadı.

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