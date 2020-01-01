Nagatomo: Ağlamamak için kendime söz vermiştim ama tutamadım

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Yuto Nagatomo, Türkiye’den ayrılarak ülkesi Japonya’ya döndü.

Havalimanında TRT Spor’a açıklamalarda bulunan Yuto Nagatomo, “ ’da olmak beni onurlandırdı. Kupalarla dolu iki buçuk yıl geçirdim. Çok güzel dostluklar kazandım. Bunun için mutluyum. Ancak ’ye ve Galatasaray’a veda ettiğim için üzgünüm. Ailecek Türk insanını çok sevdik. Burada yaşamaktan onur duyduk. Başkana, Fatih Terim’e, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Takımla vedalaşırken göz yaşlarını tutamayan Nagatomo, bu konuyla ilgili gelen soruya ise “Aslında ağlamamak için kendime söz vermiştim. Böyle bir veda olacağını tahmin ediyordum. Ama aklıma iki buçuk yılda iyisiyle kötüsüyle yaşadıklarımız geldi. Hocamın söylediği güzel sözleri duyunca sözümü tutamadım ve ağladım” diye konuştu.

Futbola devam edeceğini söyleyen Nagatomo, “Şu anda ülkeme dönüyorum. Menajerimle konuşacağım. Oynamaya devam edeceğim ancak henüz nerede olacağımın kararını vermedim” dedi.

Daha fazla takım

Japon futbolcunun Türkiye’den ayrılmadan önceki son sözleri ise “Seni seviyorum Galatasaray. Seni seviyorum Türkiye” oldu.