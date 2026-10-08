Michael Olise, artık Bayern Münih için yalnızca umut vadeden bir transfer olmadığını, Bavyera projesinin temel oyuncularından biri haline geldiğini kanıtladı. Fransız milli oyuncu, ülkesinin milli takımıyla geçirdiği milli ara döneminde yeniden hayran bıraktı ve Almanya'daki sezona yaptığı güçlü başlangıcın ivmesini sürdürdü.

Sergilediği performanslar, bir adım daha öne çıkmasını sağladı ve giderek artan etkisinin Münih'te fark edilmeden geçmediği açık; öyle ki geleceğine ilişkin mesele, kulüp içinde çoktan başlıca tartışma konularından biri haline geldi.

Bayern Münih, kanat oyuncusu Olise'yi uzun süre elinde tutmaya açıkça çalışsa da durum, salt bir sözleşme uzatmasından çok daha karmaşık görünüyor. "Sport Bild" gazetesinin son bilgilerine göre henüz ciddi bir müzakere başlamadı ve Olise, Münih'teki geleceğine dair niyetini açıkça ortaya koymadı.

Bayern Münih, kalıcılığını hızla güvence altına almayı amaçlıyor ve onu kulüpte 2032 yılına kadar tutabilecek son derece cazip bir sözleşme sunmaya çalışıyor. Ancak oyuncunun menajerlerinden gelen bir talep, müzakereleri önemli ölçüde zorlaştırabilir; zira "Foot Mercato" ağının aktardığına göre, oyuncunun gelecekteki sözleşmesine bir serbest kalma bedeli maddesi eklenmesini istediği belirtiliyor.

Nitekim yeni bilgiler, bu hikâyeye bir başka boyut daha ekledi. Bild gazetesinden gazeteci Christian Falk'ın aktardığına göre, Bayern Münih'in Michael Olise'yi elinde tutmak için artık son derece nadir görülen bir tavize hazır olduğu belirtiliyor.

Bavyera kulübü, sözleşme fesih şartlarını kabul etme konusunda genellikle çekimser davransa da yönetim, oyuncunun menajerlerinden gelen bir talebi nihayet kabul edebilir.

Fikir, Olise'ye gelecekteki sözleşmesinde ayrılmasına izin verecek bir madde tanınmasına dayanıyor; ancak bu, Bayern'in çıkarlarını büyük ölçüde koruyacak şartlar altında olacak. Söz konusu meblağ 200 milyon euroya ulaşacak; bu, Bavyeralılara büyük bir esneklik sağlarken Fransız oyuncunun uzun vadeli bir sözleşmeye bağlı kalmama isteğine de saygı gösteren bir rakam.

Eski Crystal Palace oyuncusu şu anda yılda yaklaşık 14 milyon euro kazanıyor; bu, Bayern Münih'teki takım arkadaşı Harry Kane'in aldığı 25 milyon euronun oldukça altında bir rakam. Fransa Milli Takımı'yla sergilediği parlak performans ise pazarlık masasındaki konumunu güçlendiriyor.

Bayern Münih ayrıca, önümüzdeki yaz öncesinde birçok büyük Avrupa kulübünün durumunu yakından takip ettiğinin de farkında; raporlar, Real Madrid ve Liverpool'un ona ilgi duyduğuna işaret ediyor.

Bu koşullar altında Münih yönetimi, müzakerelerde herhangi bir tıkanıklıktan kaçınmak için büyük çaba sarf ediyor ve kanat oyuncusunun geleceğini hızla güvence altına almaya çalışıyor. Bir serbest kalma bedeli maddesini kabul etmek alışılmadık bir karar olabilir; ancak Bayern, 200 milyon euroluk meblağı, Olise'yi uzun vadede elinde tutmak adına kabul edilebilir bir ara çözüm olarak görebilir.



