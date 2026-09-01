Suudi Roshn Profesyonel Ligi Birliği, Ahli teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic'in bu Pazar akşamı oynanan Hilal maçının ardından yapacağı basın toplantısının iptal edildiğini açıkladı.

Hilal, bu Salı akşamı "Kingdom Arena" stadında iki takımı karşı karşıya getiren ve Roshn Profesyonel Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen Ahli klasikosunu 3-0'lık heyecan verici bir galibiyetle kazandı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz



Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, Profesyonel Lig Birliği'nin maçı takip etmek üzere gönderilen medya mensuplarına yönelik koordinatörünün belirttiğine göre, Ahli teknik direktörünün tercüman bulunmaması nedeniyle basın toplantısına katılamadığını bildirdi.

Tercüman, Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen maçın ilk yarısının sonlarına doğru kırmızı kart görmüş, bu da onun maç sonrasındaki basın toplantısına katılmasını engellemişti.

İlk yarıda Ahli iki gol yedi ve Türk savunmacısı Merih Demiral kırmızı kart gördü, böylece takım maçı on kişiyle tamamladı.

Takımın kalesi ikinci yarıda üçüncü golü de gördü ve takım maçı 3-0 kaybetti.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz