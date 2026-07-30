Nadir bir resmi adım: Arsenal, Vinicius transferine dair spekülasyonları artırıyor

Arsenal, kulübün resmi sitesinde yayımladığı bir açıklamayla mevcut yaz transfer döneminde daha fazla transfer gerçekleştirmeyi beklediğini teyit ederek nadir görülen bir adım attı.

Arsenal, yaz transfer sezonuna hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı ve şimdiye kadar yalnızca Leandro Trossard'ın fiili yedeği konumundaki Yunan milli kanat oyuncusu Christos Tzolis ile yedek kaleci Ilan Meslier'i kadrosuna katabildi.

Arsenal, Aston Villa'dan Morgan Rogers'ın transferi yarışını Chelsea'ye karşı kaybetti ve Newcastle kaptanı Bruno Guimaraes'in transferini tamamlama girişimlerinde de şimdiye kadar hayal kırıklığına uğradı. Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın Londra kulübüne katılması konusundaki spekülasyonlar sürerken, Arsenal'in hedeflerinden biri olan Atletico Madrid forveti Julian Alvarez ise Barcelona'ya gitmeyi tercih ediyor.

İngiliz "Metro" gazetesine göre, Arsenal'in resmi sitesi önümüzdeki cumartesi günü Girona'ya karşı oynanacak hazırlık maçını ele alan bir makale yayımladı. Makaleden bir bölüm şöyle: "Sezon öncesi hazırlık döneminde iki yeni oyuncu gruba katıldı; kaleci Ilan Meslier ve forvet Christos Tzolis. Transfer döneminin sonundan önce daha fazlasının imza atması bekleniyor."

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, kulübün resmi sitesine verdiği bir röportajda şunları ekledi: "Çok sayıda gelişme yaşanıyor. Bu transfer döneminin bağlamını hepimiz biliyoruz."

Arteta şöyle belirtti: "Sahiplerden yönetim kuruluna, sportif direktöre ve bana kadar hepimiz bu kulübü farklı bir seviyeye taşımak istediğimizi biliyoruz."

Şu açıklamayı yaptı: "Bu, daha iyi bir takım ve daha iyi bireyler gerektirecek. Eksiklerimizi, büyüme ve gelişme fırsatlarımızı, oyun tarzımızı geliştirmeyi ve bunu başarmak için gerekenleri belirledik."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Umarız çok yakında bunları çok somut bir şekilde hayata geçirmeye başlayabiliriz."