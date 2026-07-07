Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı İsviçreli Gianni Infantino, Mısır milli takımının Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından dikkatleri üzerine çeken heyecan verici bir an yaşadı.

Mısır milli takımı, Salı günü Atlanta Stadyumu’nda Arjantin’e 2-3 yenilerek, 2-0 önde olduğu halde 2026 Dünya Kupası’na son 16 turunda veda etti.

Maçtan kısa bir süre sonra, Infantino, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nun tribünlerinde, Dünya Kupası son 16 turunun son maçı olan İsviçre-Kolombiya karşılaşmasını izlemek üzere boy gösterdi.

Infantino’nun bu görünüşü sıradan değildi; Mısır bayrağını eline alarak birçok hatıra fotoğrafı çektirdi; bu, futbol sahalarında nadiren görülen bir olaydı.

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) aleyhine sert bir saldırıda bulunmuştu. Hassan, pazarlama nedenleriyle Arjantinli yıldız Lionel Messi’yi turnuvada tutmak için “Firavunlar”ın kasıtlı olarak hakem hatalarıyla elendiğini iddia etmişti.

Hatırlanacağı üzere, İsviçre Milli Takımı, normal süre ve uzatmaların 0-0 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında Kolombiya’yı yenerek Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmeyi başardı ve önümüzdeki Pazar günü sabahın erken saatlerinde Arjantin ile karşılaşacak.