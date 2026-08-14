2026-2027 sezonu İspanya La Liga karşılaşmaları yarın cumartesi başlıyor, ancak taraftarlar açılış haftasında Real Madrid ve Barcelona'yı sahada göremeyecek; çünkü iki takımın maçlarının ertelenmesine karar verildi. Peki bunun sırrı ne?

Real Madrid'in Real Sociedad ile, Barcelona'nın ise Athletic Bilbao ile oynayacağı maçlar resmi olarak hâlâ ilk hafta kapsamında sayılsa da, İspanya futbol otoritelerinin benimsediği istisnai bir uygulama gereği ayın ilerleyen günlerinde oynanacak. Bu uygulama, 2026 Dünya Kupası'ndan en çok etkilenen kulüplere oyuncularını geri kazanmaları ve hazırlamaları için ek bir süre tanımak amacıyla hayata geçirildi.

Dünya Kupası nedeniyle istisnai uygulama

İspanya Futbol Federasyonu, Dünya Kupası yarı final ya da finalinde oyuncusu bulunan kulüplere ilk haftadaki maçlarını 25, 26 veya 27 Ağustos günlerine erteleme imkânı tanıyan özel bir kural benimsedi.

Karar, sezonun istisnai fikstürü nedeniyle alındı; zira Dünya Kupası müsabakaları, İspanya Ligi'nin başlangıcı için belirlenen tarihe son derece kısa bir süre kala sona erdi.

Real Madrid ve Barcelona bu koşulları karşıladı; çünkü iki takım da, ülkelerinin milli takımlarıyla turnuvanın son aşamalarına kadar yollarına devam eden çok sayıda oyuncuyu kadrosunda bulunduruyordu.

Real Madrid ertelenen maçını ne zaman oynayacak?

Real Madrid'in Real Sociedad ile oynayacağı maçın 26 Ağustos çarşamba günü Santiago Bernabeu Stadı'na taşınmasına karar verildi.

Ancak işin ilginç yanı, bu maçın Real Madrid'in Jose Mourinho yönetimindeki La Liga'daki ilk çıkışı olmayacak olması; zira takım, bundan dört gün önce, 22 Ağustos'ta ikinci hafta kapsamındaki maçta Espanyol'a konuk olarak sezona başlayacak.

Dolayısıyla Real Madrid, resmi olarak birinci hafta maçını oynamadan önce ikinci hafta maçını oynamış olacak; bu da fikstür değişikliklerinin dayattığı alışılmadık bir senaryo.

Barcelona da aynı yolda

Aynı durum Barcelona için de geçerli; zira Athletic Bilbao ile oynayacağı ilk hafta maçı 27 Ağustos perşembe gününe, Spotify Camp Nou Stadı'na ertelendi.

Ancak Hans Flick yönetimindeki şampiyon unvanının sahibi Katalan takımı, sezona bundan önce başlayacak; 23 Ağustos'ta ikinci hafta müsabakaları kapsamında deplasmanda Elche ile karşılaşacak.

Yalnızca 4 gün sonra Barcelona, ertelenen Athletic Bilbao maçını oynamak için kendi sahasına dönecek. Böylece açılış haftasındaki görevini tamamlamadan önce sezona fiilen başlamış olacak.

Böylece İspanya Ligi'nin açılış haftası istisnai bir biçimde, Deportivo Alaves ile Getafe maçının oynanacağı yarından 27 Ağustos'a kadar, yani tüm maçlarının tamamlanması için yaklaşık iki hafta boyunca uzayacak.