Nadir bir istatistikle: Bayern 17 yıl sonra Barcelona karşılaşmasının anılarını tazeliyor

Bugün salı akşamı oynanan Bayern Münih ve Atletico Madrid karşılaşması, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftası kapsamında, ilk yarının iki takımın da kaleyi bulan tek bir şut dahi çekemeden golsüz berabere sona ermesinin ardından nadir görülen bir istatistiğe sahne oldu.

"Mister Chip" istatistiğine göre, Bayern Münih'in herhangi bir müsabakada ilk yarıda iki takımdan da kaleye isabetli şut gelmeden bir maç oynaması, 9 Nisan 2022'de Bundesliga kapsamında Augsburg ile yaptığı ve Bayern'in 1-0 kazandığı maçtan bu yana ilk kez gerçekleşti.

Şampiyonlar Ligi özelinde ise bu istatistiğin Bayern'in bir maçında son kez görülmesi 14 Nisan 2009'a dayanıyor; o gün Bavyera ekibi, turnuvanın çeyrek final rövanşında Barcelona ile 1-1 berabere kalmıştı.

Böylece Atletico Madrid ve Bayern Münih karşılaşması, Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi maçlarında 17 yıldan uzun süredir görülmeyen bir rakamı yeniden gündeme taşıdı.