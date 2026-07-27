Garip ve nadir görülen bir olayda, Brezilya'daki Bahia eyaleti 20 yaş altı şampiyonasının final ilk maçında Bahia ile Fluminense de Feira arasında oynanan karşılaşma, sahayı basan dev bir arı sürüsünün ani saldırısı nedeniyle başlamasından yalnızca 11 dakika sonra durduruldu.

Feira de Santana kentindeki Joia da Princesa Stadyumu'nda, arı sürüsünün oyunculara aniden saldırmasıyla bir kaos hali yaşandı. Bu durum maçın hakemini karşılaşmayı derhal durdurmaya sevk ederken, iki takımın oyuncuları sokmalardan kaçınmak amacıyla yere yatıp yüzlerini kapatmak zorunda kaldı.

Karşılaşmadan yayılan video ve fotoğraflar, maçı çeken televizyon yayın kameralarından birinin etrafında çok sayıda arının toplandığını gösterdi. Bunun, sürünün sahaya çekilmesinin nedeni olması muhtemel görülüyor.

Stadyum görevlileri duruma müdahale etmekte gecikmedi; arıları dağıtmak amacıyla sulama sistemini çalıştırarak stadyumun her yerine su püskürttüler. Yaklaşık 10 dakika süren bir aranın ardından bu girişim başarılı oldu ve herkesin büyük bir dikkatiyle oyuna yeniden başlandı.

Ancak maça dönüş Bahia'nın lehine olmadı; takım ilk maçta 8-0'lık ağır ve onur kırıcı bir yenilgi aldı. Bu sonuç, Fluminense de Feira'nın şampiyonluğa uzanmasını rövanş maçından önce yalnızca zaman meselesi haline getiriyor.