Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulüpteki yönetsel projesinin kendisi görevden ayrıldıktan sonra da sürdürülmesini güvence altına almayı hedefleyen hamleler çerçevesinde, önümüzdeki dönem için beyaz takımın evrak düzenini kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda İspanyol tenis efsanesi Rafael Nadal gelecekte başkanlığı üstlenebilecek potansiyel adaylar arasında değerlendiriliyor; ayrıca kendisine yakın bir grup ismin idari yapı içindeki etkisi de güçlendiriliyor.

Perez'in planı yalnızca idari tarafta kalmıyor; kendisi aynı zamanda Real Madrid'i kurumsal açıdan yeniden yapılandırmaya yönelik bir proje üzerinde de çalışıyor. Bu proje, kulübün bağımsızlığını korumayı ve bir sportif anonim şirkete dönüştürülmemesini sağlarken, 1 milyar euroya varan bir nakit akışı yaratmayı hedefliyor.

Katalan "Sport" gazetesi, İspanyol "El Periodico" gazetesine dayandırdığı haberinde, Perez'in Nadal'ı 4 Kasım'da Real Madrid yönetim kuruluna dahil etme kararını "dahiyane bir adım" olarak nitelendirdiğini aktardı. Bu ifade, zamanlamanın önemine ve bu adımın kulübün geleceğine etkisine işaret ediyor. Eski tenis yıldızının atanması, 21 Kasım'da yapılması planlanan genel kurulda onaylanacak.

Gazeteye göre, Nadal'ın yönetim kuruluna gelişi, geçen seçimlerde oyların yüzde 35'ini alan ve Perez'e kulüp başkanlığında rakip olmayı hedefleyen iş insanı Enrique Riquelme'nin emellerine bir darbe niteliğinde. Ancak Real Madrid Başkanı, kendi güvenini kazanmış ve vizyonunun uzun vadede sürdürülmesini güvence altına alacak bir alternatif hazırlamayı amaçlıyor.

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Nadal'ın başkanlığa aday olabilmesi için 20 yıl boyunca Real Madrid üyeliğine sahip olma şartını yerine getirmesi gerekiyor; bunu ise Perez'in yeni görev süresinin bitiminden bir yıl sonra, 2031 yılında sağlayacak. Ayrıca her seçim listesinin, kulübün harcama bütçesinin en az yüzde 15'i tutarında banka teminatı sunması gerekiyor.

Güç merkezlerinin yeniden düzenlenmesi çerçevesinde, özellikle Santiago Bernabeu stadının geliştirilmesi olmak üzere stratejik ve mali dosyalarda önemli bir rol oynadıktan sonra Faslı Anas Laghrari, Perez'e en yakın isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Bernd Reichart ise genel müdür Jose Angel Sanchez'in gözetiminde, küresel sponsorluklar, stadın işletilmesi ve ticari faaliyetler dahil olmak üzere ticari dosyaların yönetiminde belirgin bir rol üstleniyor.

Rapor ayrıca, stratejik yatırımlar ve operasyonlar alanında çalışan torunu Eduardo Perez Ortiz başta olmak üzere, oğlu Florentino Junior ve yönetim kurulu başkan yardımcısı kardeşi Enrique dahil Perez ailesinden kişilerin kulüp çevresindeki varlığının arttığına işaret etti.

Mali düzlemde ise Perez'in en dikkat çekici planı, Real Madrid'in kurumsal durumunu yeniden yapılandırmak. Bu, azınlık hissesinin 1 milyar euro karşılığında mali yatırımcılara satılmasını, ancak onlara kulübün kontrolünü vermemeyi ve kulübü bir sportif anonim şirkete dönüştürmemeyi öngörüyor. Yatırıma katılması muhtemel taraflar arasında "Sixth Street" şirketinin ve milyarder Bernard Arnault'ya bağlı kuruluşların isimleri geçiyor.

Perez, projeyi görüşmek üzere olağanüstü bir genel kurul toplanacağını vaat etmişti; ancak bu adım henüz atılmadı. 21 Kasım'daki genel kurulun yeniden yapılandırmayı görüşmeden Nadal'ın atanmasına odaklanması bekleniyor; bu da kulübün bazı üyelerini endişelendiriyor.

Buna karşılık Real Madrid, Madrid Belediyesi'nin spor sitesi arazilerinin yeniden sınıflandırılmasında bir hata bulunduğunu kabul etmesinin ardından mali bir destek aldı. Bu durum, dosyayla bağlantılı kârları 1,46 milyon eurodan 98,6 milyon euroya çıkaracak.