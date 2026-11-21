Rekorlarla tarihi kararları bir araya getiren olağanüstü bir günde Real Madrid, dünya sporunun en büyük efsanelerinden biriyle ilişkisinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. İspanyol Rafael Nadal, Eflatun-Beyazlılar'ın yönetim kuruluna resmen katılmanın eşiğine geldi. Bu adım, ünlü tenisçinin kulübe olan derin bağlılığını yansıtırken ona her fırsatta sevgisini dile getirdiği kurumun içinde yeni bir rol de kazandırıyor.

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Ancak gündem, tarihin en büyük tenisçilerinden birinin onurlandırılmasıyla sınırlı değil. Kulübün genel kurulunda eşi görülmemiş bir mali bilanço da sunulacak. Real Madrid, üst üste üçüncü yıl 1 milyar euro gelir barajını aşmayı başardı ve içinde bulunulan sezonda yeni bir rekora ulaşması bekleniyor.

Rafael Nadal, kulüpte istisnai bir konuma sahip. 2011'de fahri üyelik unvanını aldığından bu yana sıradan bir üye olmaktan çıkan Nadal, takımı izlemeye geldiği ziyaretlerde Santiago Bernabeu'daki şeref tribününde boy göstermeyi alışkanlık haline getirdi.

Ne var ki tenis efsanesiyle Eflatun-Beyazlılar arasındaki ilişki yeni bir boyut kazanmaya hazırlanıyor. Nadal'ın yönetim kurulu üyeliğine atanması, cumartesi sabahı Valdebebas'taki Real Madrid Spor Kompleksi'nin basketbol salonunda yapılacak olağanüstü genel kurulda onaya sunulacak.

Gözler, olağanüstü toplantının gündemindeki tek maddeye çevrilecek: Yönetim kurulunun, kulüp tüzüğünün 46. maddesi uyarınca Rafael Nadal Parera'nın yeni üye olarak atanmasının onaylanmasına ilişkin önerisi. Bu bilgiyi aktaran İspanyol gazetesi "AS" oldu.

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Böylece 22 Grand Slam şampiyonluğuna sahip Nadal, Florentino Perez'in başkanlığını yaptığı yönetim kurulunun 20. üyesi olacak. Uzun süredir adı kulübün en tanınmış taraftarlarından biri olarak anılan Nadal, Real Madrid'le ilişkisinde yeni bir dönemi başlatacak.

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Bu atama, Perez'in geçen 6 Haziran'da yeniden kulüp başkanlığına seçilmesinin ardından düzenlenen ilk genel kurulun en dikkat çekici gelişmesi olacak.

Yönetim kurulu üyeleri, Nadal'ın atanmasını 4 Kasım'da yapılan toplantıda onaylamıştı. Üyeler, Nadal'ın sportif başarılarının ötesine geçen kişiliğini, yeteneğini, azmini, fedakârlık kapasitesini ve rekabetçi ruhunu, bunların yanı sıra alçakgönüllülüğünü, rakiplerine duyduğu saygıyı ve insani değerlere bağlılığını övmüştü.

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Yönetim kurulu, bu niteliklerin Real Madrid kimliğinin özünü oluşturduğunu vurgulayarak Nadal'ın sportif kariyeri boyunca bu ilkeleri temsil ettiğini ve savunduğunu, böylece sahanın içinde ve dışında dünya genelinde milyonlarca insan için örnek bir model haline geldiğini belirtti.

Perez rekor mali bilançoyu sunuyor

Nadal'ın onurlandırılacağı merakla beklenen andan önce olağan genel kurul toplanacak. Toplantıda pek çok önemli konu ele alınacak ve bunların başında kulüp başkanı Florentino Perez'in yıllık raporu geliyor.

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Perez'in geçen yılın öne çıkan gelişmelerini aktarması ve Real Madrid yönetimini meşgul eden güncel konulara değinmesi, ardından yeni rekorlar içeren mali dosyaya geçmesi bekleniyor.

Yönetim kurulunun sunduğu hesaplara göre Real Madrid, 2025-2026 sezonunu 26,3 milyon euro kârla kapattı. Böylece kulüp, 2000 yılından bu yana üst üste 26. kez olumlu mali sonuç elde etti.

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Kulübün gelirleri 1,221 milyar euroya ulaşırken öz varlığı 624,4 milyon euro olarak gerçekleşti. Bu tablo, futbol endüstrisinin karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen kulübün ekonomik ve ticari politikasının başarısını sürdürdüğünü gösteriyor.

Eflatun-Beyazlılar'ın üst üste üçüncü sezon 1 milyar euro gelir barajını aşması ve içinde bulunulan sezonda yeni bir sıçramaya hazırlanması, bu rakamları daha da anlamlı kılıyor.

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1,4 milyar euro: Eflatun-Beyazlılar'ın yeni hedefi

Real Madrid, elde ettiği rekorlarla yetinmiyor. Üyelerin oyuna ve onayına sunulacak yeni bütçede, 2026-2027 sezonunda gelirlerin 1,4 milyar euroya ulaşması hedefleniyor.

Kulüp, bu hedefe ulaşmak için büyük ölçüde ticari ve eğlence kapasitesini artırmayı sürdüren Santiago Bernabeu'ya güveniyor. Yönetim, geçen sezon stadın geliştirilmesine 60 milyon euro ek yatırım yaptı.

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Bir dizi yeni proje ve tesisin tamamlanmasıyla stat tam operasyonel kapasiteyle çalışmaya yaklaştı. Bunların en sonuncusu, geçen hafta stadın zemininin üzerinde açılan "Skywalk Bernabeu" yürüyüş yolu oldu.

Bu yürüyüş yolunun, Noel döneminde İspanya başkentinin en gözde turistik noktalarından biri olması bekleniyor. Özellikle "Kurios" şirketiyle iş birliği içinde sunulan ve Cirque du Soleil'in en ünlü gösterilerinden birinden esinlenen eğlence deneyimi büyük ilgi çekecek.

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Real Madrid böylece spor tesislerini değerlendirip çok sayıda gelir kaynağına dönüştürme stratejisini sürdürüyor. Bu yaklaşım, kulübün ekonomik konumunu güçlendirirken sahanın içinde ve dışında rekabet gücünü de artırıyor.

Perez kulüp tarihinin tanıklarını ağırladı

Genel kurul hazırlıkları kapsamında Florentino Perez, cuma günü Real Madrid'in en kıdemli üyelerini bir araya getiren "Yüzler Kulübü" üyelerini Santiago Bernabeu'daki şeref tribününde, geleneksel yıllık öğle yemeğinde ağırladı.

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Buluşmaya, "Pirri" olarak bilinen fahri başkan Jose Martinez, yönetim kurulunun bazı üyeleri, kurumsal ilişkiler direktörü Emilio Butragueno ve futbol direktörü Santiago Solari de katıldı.

Kulübün Roberto Carlos, Paco Buyo, Agustin Rodriguez, Felipe Reyes ve Fernando Romay gibi eski yıldızları da etkinlikte yer aldı.

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Perez, üyelere teşekkür mesajı ileterek bu buluşmanın özel bir anlam taşıdığını vurguladı. Perez'e göre bu toplantı, Real Madrid'in büyüklüğünün özünü temsil eden ve kulübe ait olmanın gururunu nesilden nesile aktaran insanları bir araya getiriyor.

Kulüp başkanı şöyle devam etti: "Real Madrid'e ömür boyu gösterdiğiniz bağlılık, sadakat ve sevgi için size teşekkür etmek istiyorum."

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Pek çok anlam taşıyan günün sonunda Nadal, Eflatun-Beyazlılar'la ilişkisinde yeni bir durağa ulaşacak. Taraftar ve fahri üye konumundan karar mekanizmasının içine geçen Nadal'ın bu adımı, Real Madrid'in sportif ve ekonomik başarısına yeni bölümler eklemeyi sürdürdüğü bir döneme denk geliyor.